Musik Take That-Star Gary Barlow wollte kein Band-Mitglied werden

Take That Gary Barlow - Coronation Concert at Windsor Castle 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2024, 12:55 Uhr

Der britische Sänger war es gewohnt, alleine auf der Bühne zu stehen.

Gary Barlow wollte ursprünglich nicht in einer Band sein.

Der Take That-Star trat bereits im Alter von elf Jahren vor Publikum auf und absolvierte eigenen Aussagen zufolge „2.000 Auftritte“, bevor er der Band acht Jahre später beitrat. Allerdings sei er nicht begeistert von der Idee gewesen, sein Leben als Solomusiker aufzugeben.

„Ich wollte nicht in einer Band sein. Ich habe zu diesem Zeitpunkt alle meine Shows alleine gemacht“, verrät der Sänger gegenüber dem ‚Sorted‘-Magazin. „Als ich unseren Manager zum ersten Mal traf und er mir von dieser Gruppe erzählte, die er zusammenstellte, sagte ich: ‚Ich will nicht in einer Gruppe sein, weil ich keine Lust habe, Schlagzeug und Verstärker die Treppen hochzuschleppen und solche Sachen.‘ Und dann hat er mich überredet: ‚Nein, es ist keine konventionelle Gruppe, es ist eine Vokal-Harmonie-Gruppe‘. Und er spielte uns The Jackson 5, New Kids on the Block, The Drifters vor – das war die Art von Gruppe, die er machen wollte.“ Damit habe er Garys Interesse geweckt. „Ich dachte: ‚Mal sehen, was hier passiert‘“, schildert er.

Der 53-Jährige weist das Label „Boyband“ für Take That zurück, die jetzt ein Trio mit Howard Donald und Mark Owen sind, nachdem zuvor Robbie Williams und Jason Orange in der Besetzung waren. „Dieses Wort gab es noch nicht, als wir anfingen“, betont der Brite. „Es kam erst später. Es kam gegen Ende unserer gemeinsamen Zeit, weil dann diese anderen Bands [auftauchten]. Es gab eine Menge anderer Versionen von dem, was wir taten, und da kam das Wort ‚Boyband‘ auf.“