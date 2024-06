Stars Tallulah Willis: Mysteriöse Heilung

Bang Showbiz | 14.06.2024, 16:30 Uhr

Tallulah Willis zeigt die dramatische „Heilung“, die sie von ihrer Skin-Picking-Störung erfahren hat.

Die 30-jährige Schauspielerin, Tochter der Hollywood-Veteranen Bruce Willis (69) und Demi Moore (61) teilte auf Instagram Vorher-Nachher-Fotos, die zeigen, wie sich ihr Gesicht von der Erkrankung Dermatillomanie oder Exkoriationsstörung erholt – einer psychischen Erkrankung, die dazu führt, dass die Betroffenen zwanghaft an ihrer Haut kratzen oder zupfen.

Sie betitelte das Doppelbild, von dem eines sie mit einem schrecklich verschorften und gereizten Gesicht und ein anderes mit einem klaren Teint zeigte: „Zupfen passiert! Und dann kann Heilung passieren. Heilung muss nicht bedeuten, dass die Haut klar ist, und es bedeutet nicht, dass aufdringliche Gedanken aufhören, sich einzuschleichen, und es bedeutet nicht, dass Sie es nicht wieder tun werden.“ Allerdings gebe es kleine Siege. „Es gibt so eine Gemeinschaft in diesem Kampf und ich möchte so sehr teilen, wie ich meine Siege erreicht habe, und helfen, all die süßen Gesichter der Welt zu retten!“

Tallulah, die kürzlich auch bekannt gab, dass bei ihr Autismus diagnostiziert wurde, gab 2021 bekannt, dass sie an der Hautzupfstörung leidet und sich in einem Online-Beitrag als „nervöse chronische Zupferin“ bezeichnete. Tallulah, deren Vater Bruce gegen Demenz kämpft, sagte, ihr Autismus habe „ihr Leben verändert“, nachdem sie im Sommer 2023 davon erfahren hatte. Sie enthüllte ihre Diagnose in der Bildunterschrift eines Throwback-Videos, das sie und ihren Vater auf dem roten Teppich bei der Premiere des Films ‚The Whole Ten Yards‘ des Schauspielers aus dem Jahr 2004 zeigte, in dem die damals 10-jährige Tallulah auch die Hauptrolle spielte. Sie sagte: „Sag mir, dass du autistisch bist, ohne mir zu sagen, dass du autistisch bist.“ Der Clip zeigte, wie Tallulah von Bruce festgehalten wurde, während er die Fragen eines Journalisten beantwortete, während sie an seinen Ohren herumfummelte und ihre Hände über seinen Kopf rieb. Sie fügte hinzu, dass es frühe Anzeichen ihres neu diagnostizierten Autismus waren: „Tatsächlich ist dies das erste Mal, dass ich meine Diagnose öffentlich teile. Ich habe es diesen Sommer herausgefunden und es hat mein Leben verändert.“