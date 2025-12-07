Stars Tara Reid fühlt sich ‚verurteilt und gemobbt‘ nach Vorwürfen des Drink-Spikings

Tara Reid fühlt sich „verurteilt und gemobbt“, nachdem die Polizei erklärte, es gebe keine Videoaufnahmen, die belegen, dass ihr Getränk letzten Monat in einem Hotel manipuliert wurde.

Die 50-jährige Schauspielerin hatte behauptet, sie sei von einem Fremden betäubt worden, nachdem sie am 23. November in einem Hotel in Rosemont bei Chicago nur ein einziges Getränk zu sich genommen hatte, bevor sie auf einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei beharrt jedoch darauf, dass es keine Videoaufnahmen gebe, auf denen jemand „[Reids] Getränk manipuliert oder etwas hinzugefügt“ habe. Tara sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich war ehrlich darüber, dass ich mich an nichts nach meinem ersten Getränk erinnere. Ich sagte nur, dass sich etwas falsch anfühlte und dass ich möglicherweise betäubt worden sein könnte, weil ich keine andere Erklärung dafür habe, warum ich in einem Krankenhauskittel aufgewacht bin, ohne Erinnerung daran, wie ich dorthin gekommen bin. Zu sehen, wie die Medien meine Worte verdrehen und mich dafür angreifen, dass ich mich nicht erinnere, war unglaublich schmerzhaft und beeinträchtigt meine psychische Gesundheit massiv. Ich fühle mich gemobbt und verurteilt für etwas, woran ich mich nicht erinnern kann.“

In Videoaufnahmen, die ‚TMZ‘ erlangte, sprach Reid in der Nacht unzusammenhängend und schien aus einem Rollstuhl zu rutschen, bevor man ihr wieder aufhalf und Sanitäter sie schließlich auf einer Trage wegführten. In einem damals eingereichten Polizeibericht erklärte Reid, sie sei mit „einer ganzen Gruppe“ YouTuber in der Lobby gewesen und „die ganze Situation kam mir verdächtig vor“, da die meisten „ihre Handys draußen hatten“. Im Bericht gab sie an, dass sie, nachdem sie mit einem der Männer kurz nach draußen gegangen war, zurückkam und „eine Serviette über meinem Getränk“ vorfand. Sie sagte den Beamten: „Dann erinnere ich mich nur noch daran, wie ich dieses Getränk trank und ein Paar neben uns sitzen sah. Als Nächstes wachte ich im Krankenhaus auf, acht oder mehr Stunden später, ohne zu wissen, wo ich war oder was passiert war. Ich hatte komplett einen Blackout und keine Erinnerung an irgendetwas.“

Das Rosemont Public Safety Department erklärte zuvor gegenüber ‚PEOPLE‘, dass die Überwachungsvideos nicht „zeigen, dass jemand [Reids] Getränk manipuliert oder etwas hinzugefügt hat“. Sie bestätigten jedoch, „dass ein Barkeeper ihr Getränk abdeckte, als sie die Bar verließ, was gängige Praxis ist“. Die Behörden fügten hinzu: „Derzeit wurde keine Straftat begangen, und es gibt niemanden, gegen den wir aktuell ermitteln.“