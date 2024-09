Stars Taraji P. Henson über viralen Moment

Taraji P. Henson - FOX Winter TCA 2020 All-Star Party - Jan 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 10:00 Uhr

Taraji P. Henson hat nicht damit gerechnet, dass ihre Kommentare über Geld viral gehen würden.

Die 53-jährige Schauspielerin gab Anfang des Jahres unter Tränen zu, dass sie darüber nachdachte, die Schauspielerei aufzugeben, weil sie der Meinung war, dass sie zu wenig Geld bekäme. Sie hat keine Ahnung, warum gerade dieser Moment die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit erregte, ist sich aber sicher, dass „alles aus einem bestimmten Grund geschieht“. Der US-Fernsehsendung ‚Extra‘ sagte sie: „Ich habe das Gespräch nicht begonnen. Mir wurde eine Frage gestellt und ich habe geantwortet. Es ist eine Frage, die mir während meiner gesamten Karriere gestellt wurde. Warum der Zeitpunkt gewählt wurde, um sie zu beleuchten und zu verstärken, damit die Leute sie hören, liegt nicht an mir. Aber es ist keine neue Nachricht – sicherlich keine neue Nachricht in Hollywood, und ich bin nicht die Einzige, die das sagt. Also, wissen Sie, alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Ich schätze, das war der Zeitpunkt, an dem man es hören sollte.“

Die Darstellerin erklärte auch, dass die „Mathematik nicht rechne“, wenn sie all die Ausgaben, die mit dem Schauspielerdasein einhergehen, aufschlüsselt, bevor sie überhaupt ihre Gage zu sehen bekommt. Im Gespräch mit SiriusXM sagte sie: „Ich habe es einfach satt, so hart zu arbeiten, so gut zu sein in dem, was ich tue, und nur einen Bruchteil der Kosten zu bekommen”.