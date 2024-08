Martine McCutcheon „Tatsächlich… Liebe“-Star trennt sich nach 18 Jahren von Ehemann

Martine McCutcheon und ihr Ehemann Jack (hier im Oktober 2009) haben sich getrennt. (ncz/spot)

SpotOn News | 22.08.2024, 16:29 Uhr

Kein Rom-Com-Happyend für "Tatsächlich... Liebe"-Star Martine McCutcheon: Ihr Ehemann Jack hat sich nach 18 gemeinsamen Jahren von der Schauspielerin getrennt. Das gab die Britin auf Instagram bekannt.

Ihre bekannteste Rolle ist wohl die der Natalie im Weihnachtsfilm "Tatsächlich… Liebe", in der sie das Happy End mit Hugh Grants (63) Charakter findet. Im echten Leben hat sich Martine McCutcheon (48) nun nach 18 gemeinsamen Jahren von ihrem Ehemann Jack McManus getrennt – beziehungsweise er von ihr. Das teilte sie ihren 620.000 Followerinnen und Followern am Donnerstag (22. August) in einer Instagram-Story mit.

Trennung war seine Entscheidung

In einem Statement stellte sie klar, dass die Trennung aber offenbar nicht ihre Entscheidung gewesen ist: "Nach langer Überlegung hat Jack beschlossen, dass es das Beste ist, wenn wir uns nach 18 gemeinsamen Jahren trennen, und ich akzeptiere seine Entscheidung."

Weiter schreibt McCutcheon, dass sie beide sehr dankbar für ihren neunjährigen Sohn Rafferty seien, ihr Wohlbefinden stehe für beide im Vordergrund. "Wir freuen uns natürlich beide noch darauf, für den Rest unseres Lebens Eltern für diesen wunderbaren Jungen zu sein", so die Schauspielerin weiter. Es sei eine "schwierige Zeit", aber sie wünsche ihrem Noch-Ehemann "all die Liebe, Glück und Fröhlichkeit für das nächste Kapitel seines Lebens".

Martine McCutcheon und Jack McManus, der als Musiker arbeitet, lernten sich Anfang der 2000er in London kennen, es sei "Liebe auf den ersten Blick" gewesen. 2012 heiratete das Paar am Lago di Como in Italien. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Vor zwei Wochen schwärmte sie noch von ihm

Erst am gestrigen Mittwoch hatte McCutcheon noch fröhliche Urlaubsbilder in ihrer Story geteilt und verkündet: "Keine einzige Wolke im Himmel." Noch Anfang August gratulierte sie ihrem Ehemann mit einem langen, emotionalen Instagram-Post und mehreren Bildern aus ihrer Beziehung zum 40. Geburtstag. "Du weißt, dass ich dich über alles liebe", schrieb sie unter anderem, sprach aber auch damals schon von einem "nächsten Kapitel".