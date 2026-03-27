Stars Taylor Lautner wird zum ersten Mal Vater

Taylor Lautner and Taylor Dome - 2022 CMT Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 09:00 Uhr

Taylor Lautner hat bekannt gegeben, dass er und seine Frau Taylor Dome Lautner ihr erstes Kind erwarten.

Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle in der ‚Twilight‘-Reihe bekannt ist, teilte die Neuigkeit in einem gemeinsamen Instagram-Post mit und veröffentlichte eine Reihe von Bildern zusammen mit Tay, die er 2022 geheiratet hatte.

Ihre Ankündigung, die am Donnerstag (26. März) veröffentlicht wurde, enthielt Fotos des Paares, das einen Ultraschallbildschirm in den Händen hält und gemeinsam im Freien posiert. Auf einem Bild ist zu sehen, wie Taylor Tays Bauch küsst, während andere sie lächelnd und sich umarmend in einer grasbewachsenen Umgebung zeigen. Die Bildunterschrift lautete: „Was gibt es Besseres als zwei Taylor Lautners?“ Tay trug ein ärmelloses weißes Kleid, während Taylor dazu ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe kombinierte.

Es folgten Glückwünsche von Freunden und ehemaligen Schauspielkollegen. Nikki Reed, die an der Seite von Taylor in der ‚Twilight‘-Reihe zu sehen war, sagte: „Oh mein Gott – mein Herz platzt fast. Ich liebe euch beide. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sich eure Reise als Eltern entwickelt…“ Kellan Lutz, ebenfalls ehemaliger ‚Twilight‘-Kollege fügte hinzu: „Glückwunsch, Bruder! Das ist das Beste!“