Taylor Swift erschien im auffallenden, knallroten Fellmantel zum NFL-Spiel ihres Freundes Travis Kelce. Nach dem Chiefs-Sieg gab es eine herzliche Umarmung zwischen ihr, ihrer Mutter Andrea und Travis' Mutter Donna Kelce.

Popstar Taylor Swift (35) wohnte dem NFL-Spiel ihres Freundes, Footballstar Travis Kelce (35), bei. Im knallroten Charlotte-Simone-Mantel mit viel Fell an den Rändern war sie der Hingucker auf der Tribüne. Zu dem Kleidungsstück im 1970er Jahre Stil kombinierte die US-Amerikanerin einen schwarzen Chanel-Hut, schwarze Stiefel und eine schwarze Netzstrumpfhose.

Von der Loge aus wurde sie Zeugin eines historischen Moments für Kelces Kansas City Chiefs. Nach dem 21:7-Sieg gegen die Houston Texans, der den Chiefs die erste perfekte Heimbilanz seit 2003 bescherte, kam es zu einer rührenden Szene zwischen der Sängerin und den beiden Müttern, die ebenfalls zuschauten. Wie ein auf X geteiltes Video zeigt, umarmte Swift zunächst ihre Mutter Andrea. Als Travis Kelces Mutter Donna neben ihnen applaudierte, bezogen die beiden Frauen sie kurzerhand in eine Gruppenumarmung mit ein.

🏈| The group hug between the ladies❤️ pic.twitter.com/ZVL4f5bZ2w

— Taylor Swift Updates 🩶 (@swifferupdates) December 21, 2024