Weitere Konzerte Taylor Swift: Diese Stars feiern mit ihr in Florida

Taylor Swift ist wieder auf Tour. (wue/spot)

SpotOn News | 19.10.2024, 15:32 Uhr

Es geht weiter mit der großen "The Eras Tour". Wie zu erwarten, ließen sich auch einige Promi-Fans den jüngsten Auftritt von Taylor Swift nicht entgehen.

Taylor Swift (34) ist wieder auf großer "The Eras Tour" und macht noch bis zum 20. Oktober im Hard Rock Stadium in Miami Gardens halt. Das erste von drei dortigen Konzerten fand bereits am Freitag statt. Wie bei Swifts Mega-Tournee zu erwarten, befanden sich auch diesmal wieder unter Zehntausenden von Fans einige Promis im Publikum.

Video News

"Jungs-Nacht" und das erste Konzert

Zu den größten Namen unter den Besucherinnen und Besuchern zählen sicherlich zwei Sportstars. Die US-Football-Ikone Tom Brady (47) feierte mit zwei ihrer Kinder eine "Jungs-Nacht bei der Eras Tour", wie der Sportler in einer Instagram-Story schreibt. Dazu veröffentlicht der Ex-Mann von Model Gisele Bündchen (44) ein Foto mit seinen Söhnen Jack (17) und Benjamin (14). Während zweiterer wie auch seine Tochter Vivian (11) aus der Ehe mit Bündchen stammt, ist Jack der Sohn von Brady und der Schauspielerin Bridget Moynahan (53).

Auch Ex-Tennis-Ass Serena Williams (43) wurde mit ihrem Ehemann, dem Unternehmer Alexis Ohanian (41), in Florida gesichtet. Ebenfalls auf Instagram teilt er Eindrücke von dem Konzert und erklärt, dass er nun ein Swiftie sei – wie die treuen Fans der Sängerin genannt werden. Außerdem war die älteste Tochter der beiden, Alexis Olympia (7), dabei. Es sei der erste Konzertbesuch des Mädchens gewesen, der nur schwer zu übertreffen sein werde.

Ebenfalls vor Ort waren Medienberichten zufolge unter anderem die aus "Today" bekannte US-Moderatorin Hoda Kotb (60) sowie deren Kolleginnen Savannah Guthrie (52) und Jenna Bush Hager (42), Tochter des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush (78). Swift zeigte sich unterdessen auf Instagram – im noch leeren Stadion – zurück in ihrem "Büro", wie sie es nannte.