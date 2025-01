Stars Taylor Swift: Fans leiden unter Tour-Ende

Taylor Swift - Indianapolis Eras Tour stop 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 09:00 Uhr

Die Fans von Taylor Swift leiden unter einem „emotionalen Kater“ nach dem Ende der weltweiten ,Eras Tour‘ der Sängerin.

Die 35-jährige Sängerin beendete ihren Tournee-Marathon am 8. Dezember nach 149 Konzerten. Eine Expertin warnt nun, dass Taylors Anhänger von einer schweren psychischen Reaktion auf das Ende der Tournee ihrer Heldin betroffen sein werden.

Lila Davachi, Professorin für Psychologie und Neurowissenschaften an der Columbia University, sagte gegenüber USA Today: „Wenn man eine emotionale Erfahrung macht – sie kann negativ oder positiv sein – im Falle eines Taylor Swift-Konzerts ist sie extrem positiv, und das erzeugt im Wesentlichen einen Gehirnzustand. Und der emotionale Kater, wenn man so will, ist, dass unsere Gehirne trainiert werden können. Die Fans haben sich vielleicht angewöhnt, ihre Tage und Erlebnisse rund um die Tournee (,Eras‘) zu organisieren, so dass sie eine Struktur für etwas haben, das jetzt fehlt, und das könnte ihnen ein schlechtes Gefühl geben.“

USA Today berichtete, dass Taylors Fans nach dem Ende der ,Eras Tour’ Symptome von Depressionen gezeigt haben. Taylor-,Superfan‘ Tess Bohne sagte der Publikation: „Die Aufregung, als wir zu Beginn der Show ‚Applause‘ hörten, die Uhr sahen und Taylor auftauchte, ist verschwunden. Es war wie ein planmäßiger Dopaminrausch, der jede Woche eintrat.“