Glitzernde Outfits und private Köche Taylor Swift feiert „Eras“-Party zu ihrem 35. Geburtstag

Die erfolgreiche Sängerin wurde am 13. Dezember 35 Jahre alt. (ym/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 09:00 Uhr

Unter dem Motto "Eras" soll Travis Kelce zum 35. Geburtstag von Taylor Swift eine Party für seine erfolgreiche Freundin organisiert haben. Fotos lösten nun Spekulationen aus.

Anlässlich ihres 35. Geburtstags am Freitag, den 13. Dezember, soll Popsängerin Taylor Swift (35) nun einen epischen Abend unter dem Motto "Eras" mit Brittany Mahomes (29) und weiteren Gästen verbracht haben, wie die "Daily Mail" berichtet. Erst wenige Tage zuvor beendete die milliardenschwere Musikerin ihre fast zweijährige "Eras"-Welttournee.

Wie ein Insider der britischen Boulevardzeitung außerdem verriet, soll zudem ihr Freund und NFL-Star Travis Kelce (35) zum Geburtstag eine "intimiere Party mit Taylor" organisiert haben. Der Chiefs-Spieler habe angenommen, dass eine Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen "bedeutungsvoller" sei und dem Paar mehr "Zeit zu zweit" ermögliche. Ob die "Eras"-Party vor oder nach Swifts privater Geburtstagsfeier stattfand, ist nicht bekannt.

Privatkoch und Barkeeper für Taylor Swift

Für ihre Zweisamkeit habe Kelce scheinbar keine Kosten und Mühen gescheut, um der erfolgreichen Popsängerin eine Nacht zu bescheren, "die sie nie vergessen werden". Alles sei "wunderschön dekoriert" worden mit zahlreichen Blumen und der NFL-Star habe "einen privaten Koch und Barkeeper engagiert, die für sie kochten und Cocktails mixten". Um den Überraschungseffekt groß zu halten, habe Kelce seine Geschenke für Swift bereits im Voraus liefern lassen, außerdem ließ er "speziell für Taylor Schmuck gravieren". Auch soll der American-Football-Spieler die "Anti-Hero"-Sängerin mit "zahllosen Rosen" beschenkt haben.

Auch auf Swifts "Eras"-Party sei Kelce zu Gast gewesen, habe sich jedoch im Hintergrund gehalten. Ein Beitrag, den Swifts Freundin Brittany Mahomes, Frau von NFL-Star und Kelces Teamkollegen Patrick Mahomes (29), am Mittwoch (18. Dezember) auf Instagram postete, soll Fotos der großen "Eras"-Party zeigen, wie Fans glauben. Für die Bilder posierte Mahomes in einem glitzernden Fransenkleid und Stiefeln, das an Swifts "Fearless"-Ära erinnerte. Ehemann Patrick Mahomes trug Smoking und Zylinder, die den bekannten Outfits von Swifts männlichen Backgroundtänzern ähnelten.

Gerüchte um mögliche Verlobung von Swift und Kelce

Unter den Fans der "Lover"-Sängerin sorgte der Post auch aus einem anderen Grund für allerhand Spekulationen, eine etwaige Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce wird in der Kommentarspalte nicht ausgeschlossen. Ein Fan der Sängerin merkte nach genauerer Betrachtung der Partyfotos an, dass der linke Ringfinger Swifts "verschwommen" aussehe, als wenn im Nachhinein etwas retuschiert worden sei. Auch glauben zahlreiche Fans der Sängerin, dass das Armband, welches Swift auf den Fotos trägt, den Namen "Kelce" ergeben würde.

Die Popsängerin und der NFL-Star sind seit Sommer 2023 ein Paar. Seitdem kam es immer wieder zu Gerüchten um eine angebliche Verlobung. Erst im Oktober musste Spekulationen ein Ende gesetzt werden, nachdem Troy Aikman (58), Kommentator von Monday Night Football, Swift in der Sendung versehentlich als Kelces "Frau" bezeichnet hatte.