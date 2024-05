Stars Taylor Swift: ‚Female Range‘ ge-trademarked

Taylor Swift - The Eras Tour at La Defense on May 09, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 16:00 Uhr

Taylor Swift hat die Marke ‚Female Rage: The Musical‘ angemeldet.

Die 34-jährige Pop-Sängerin hat gerade ein neues Segment zu ihrer ‚Eras Tour‘-Show hinzugefügt, das den Titel ‚Female Rage: The Musical‘ trägt und ihrem Album ‚The Tortured Poets Department‘ gewidmet ist. Letzte Woche führte Taylor die Show bei ihrem Comeback-Gig in der La Défense Arena in Paris, Frankreich, zum ersten Mal auf.

Tage später reichte TAS Rights Management – das die Bildrechte des Grammy-Gewinners schützt – am 11. Mai Papiere über ein Patent für die Marke ein, berichtet ‚Us Weekly‘. Die ‚Anti-Hero‘-Hitmacherin wird den Titel anscheinend entweder im Merchandise verwenden oder ein Musical mit dem gleichen Namen planen, was einige Fans für unwahrscheinlich halten. Einer antwortete auf X, ehemals Twitter: „Ich vermute, das ist wahrscheinlich für Merch. Ich sehe nicht, dass sie ein Musical macht, das buchstäblich so heißt. Scheint zu aufdringlich für ein echtes Stück Arbeit zu sein, funktioniert aber gut als lustiger Witz der Eras-Tour.“

Taylor schrieb kürzlich eine Dankesnachricht, in der sie sich bei allen bedankte, die dazu beigetragen haben, die Änderungen an ihrer Show zu ermöglichen. In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie: „Dieser Beitrag ist der neuen ‚Tortured Poets‘-Sektion der ‚Eras Tour‘ (auch bekannt als ‚Female Rage: The Musical!‘) gewidmet, und allen, die diese Erinnerungen so magisch gemacht haben. An meine Crew, meine Künstlerkollegen und meine Band, die in ihrer Pause unermüdlich gearbeitet haben, um diese Überraschung für euch auszuhecken – aber vor allem an die Fans in Paris: Ich bin so dankbar, dass ihr es wart, denen wir das zum ersten Mal zeigen durften, weil ihr uns so viel Aufregung, Leidenschaft und Liebe gegeben habt. Ich bin so heiß darauf, das für jedes Publikum auf der Tour zu spielen.“