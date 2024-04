Stars Taylor Swift: Geheimnistuerei war nie ihr Ding

Taylor Swift and Joe Alwyn in New York October 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 08:00 Uhr

Die Popsängerin war offenbar nie erpicht darauf, ihre Beziehung zu verstecken.

Taylor Swift wollte ihre Beziehung mit Freund Joe Alwyn gar nicht verstecken.

Die Grammy-Preisträgerin stellt ihre Zuneigung zu ihrem neuen Freund Travis Kelce gerne öffentlich zur Schau stellt, seit die beiden letztes Jahr zusammenkamen. Ganz anders sah es aus, als die Popsängerin von 2016 bis 2023 mit dem britischen Schauspieler liiert war: Die beiden Stars sprachen kaum öffentlich über ihre Beziehung und hielten sich mit Zuneigungsbekundungen zurück.

Das scheint für die 34-Jährige allerdings schwer gewesen zu sein. In einem vergangenen Interview, das auf Tiktok wieder aufgetaucht und seitdem viral gegangen ist, erklärte der Popstar: „Es kommt ganz darauf an, mit wem man zusammen ist. Wenn sie ein ernsthaftes Problem damit haben, dann kann man sich verstecken oder was auch immer. Aber ich mag das nicht wirklich. Ich habe dann das Gefühl, dass ich vor dem Gesetz davonlaufe oder so.“

Die ‚Cruel Summer‘-Interpretin betonte außerdem: „Ich will nicht das Gefühl haben, dass ich ein Flüchtling bin. In der Art: ‚Oh mein Gott, wir haben eine Beziehung. Ich ziehe besser eine Maske an und so.'“ Ihre ideale Beziehung sei ganz „normal“. Die Musikerin erklärte: „Das wäre gut. Ich würde einfach lieber mein Leben leben.“ Taylor und Joe wurden oft gesehen, wie sie ihre Gesichter vor Fans und Fotografen abschirmten, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs waren.