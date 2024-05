Musik Taylor Swift: Großer Dank an ihre Tour-Crew

Taylor Swift - The Eras Tour - Melbourne, Australia Feb 16 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2024, 11:18 Uhr

Die Sängerin widmet ihrem 'The Eras'-Team eine Dankesbotschaft auf Instagram.

Taylor Swift bedankt sich mit einem Instagram-Post bei ihrer ‚The Eras‘-Crew.

Die Popsängerin hat in den letzten Monaten eine Tourpause eingelegt und in dieser Zeit ihr elftes Studioalbum ‚The Tortured Poets Department‘ veröffentlicht. Am Donnerstag (9. Mai) kehrte die 34-Jährige auf die große Bühne zurück. Die Fans in der La Défense Arena in Paris kamen dabei in den Genuss eines neuen Konzertsegments. Taylor sang nämlich sieben Songs vom neuen Album, darunter auch ihre Single ‚Fortnight‘.

In einem Post auf Instagram schreibt der Pop-Superstar: „Dieser Post ist dem neuen ‚Tortured Poets‘-Teil der ‚Eras Tour‘ (aka Female Rage The Musical!) gewidmet und allen, die diese Erinnerungen so magisch gemacht haben. An meine Crew, meine Mitstreiter und meine Band, die in ihrer Pause unermüdlich gearbeitet haben, um diese Überraschung für euch zusammenzustellen – aber vor allem für die Fans in Paris. Ich bin so dankbar, dass ihr es wart, denen wir das zum ersten Mal zeigen konnten, denn ihr habt uns mit so viel Begeisterung, Leidenschaft und Liebe versorgt. Ich bin SO aufgeregt, das für jedes Publikum auf der Tour zu spielen. Wir sehen uns sehr bald, Stockholm!“

Nach dem Abschluss ihrer vier Shows in Paris wird Taylor am 17. Mai in der Friends Arena in Stockholm auftreten. Die ‚Eras‘-Tour begann im März 2023 in Glendale, Arizona. Die Chartstürmerin wird 152 Stadiontermine auf der ganzen Welt spielen, bevor die rekordträchtige Konzertreihe im Dezember in Vancouver endet.