Stars Taylor Swift: Großes Lob von Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter and Taylor Swift - The Eras Tour - Sydney, Australia 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 08:00 Uhr

Sabrina Carpenter betrachtet Taylor Swift als eine ihrer „besten, besten Freundinnen“.

Die 25-jährige Popsängerin trat Anfang des Jahres für Taylor auf ihrer Eras-Tour als Support-Act auf und Sabrina hat beim Touren offenbar eine enge Bindung zu der Grammy-Gewinnerin aufgebaut.

Die Schauspielerin verriet nun gegenüber ‚Variety‘: „Taylor ist ein Rockstar! Sie ist einfach so ein Gangster mit allem. Egal, was die Leute sagen, alles, was ich je von ihr gesehen habe, sie hat es mit Anmut getan. Die Posts darüber, dass ich ‚um ihre Erlaubnis bitten muss‘ – Nein. Sie ist eine meiner besten, besten Freundinnen, und wir gehen zu Abend essen oder schreiben uns SMS und unterhalten uns, wie man es mit seiner besten Freundin tun würde.“ Sabrina ist auch sehr dankbar dafür, sich auf die 34-Jährige verlassen zu können. Sie bekomme immer gute Ratschläge von ihr. Sabrina sagte: „Es ist so cool für mich, eine Perspektive auf diesen ganzen Prozess von ihr und der Gemeinschaft von Künstlern zu bekommen, denen ich mich nahe fühle – von ihnen Ratschläge zu Dingen zu bekommen, die man nicht einfach im Internet fragen kann. Wir spielen uns immer gegenseitig unsere Musik vor, und wann immer ich anfange zu denken, ‚Vielleicht gehe ich auf Twitter und sage etwas dazu‘, denke ich immer: ‚Vielleicht schreibe ich stattdessen einen Song.‘“

Sabrina hat mit der Single „Espresso“, die sie im April veröffentlicht hat, große Charterfolge gefeiert. Die „Mächte von oben“ waren jedoch nicht begeistert von der Idee, den Song als Single zu veröffentlichen. Sabrina erklärt: „Ich war völlig allein damit, dass ich ‚Espresso‘ veröffentlichen wollte. Nicht so sehr unterstützt von meinem unmittelbaren Team. Aber als es um „die Mächte von oben“ ging, gab es viele Fragen darüber, ob es Sinn machte. Aber am Ende haben sie mir vertraut und ich war froh, dass ich in diesem Moment an mich geglaubt habe.“