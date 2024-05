Ein Gefühl von Zuhause Taylor Swift hat ihre Liebe zu Portugal entdeckt

Taylor Swift trat am 24. und 25. Mai in Lissabon auf. (eyn/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 19:31 Uhr

Taylor Swift tourt aktuell immer noch mit ihrer "The Eras Tour" durch die Welt. In Portugal hatte der Popstar jetzt ein besonders schönes Konzert-Erlebnis.

Taylor Swift (34) sendet eine Liebeserklärung an Portugal. Im Rahmen ihrer "The Eras Tour" trat sie am 24. und am 25. Mai im Estádio da Luz in Lissabon auf. Für die Musikerin waren es der erste Besuch in dem Land am Atlantik – und der hat direkt Spuren hinterlassen. "Es ist offiziell, ich habe mein Herz an Lissabon verloren. Ich war zum ersten Mal in Portugal, und ihr habt mir das Gefühl eines Zuhauses gegeben", schrieb Swift nach den Konzerten auf ihrem Instagram-Account.

Die Abende mit den jeweils 64.000 Zuschauern in dem ausverkauften Stadion werde sie "wirklich nie vergessen". "Die überwältigende Liebe und Leidenschaft und die Hände in der Luft und das Tanzen, und wie ihr jeden Songtext geschrien habt!!!", schwärmte der Popstar. Man kann sich in Portugal also wohl ziemlich sicher auf künftige Auftritte von Taylor Swift freuen.

"The Eras Tour" führt bald auch nach Deutschland

Lissabon war der dritte Stopp der "The Eras Tour" in Europa. Zuvor war Taylor Swift mit ihrer Konzertreihe schon quer durch Nordamerika, Lateinamerika, Australien und Asien getourt. Nach Shows in unter anderem Madrid, Dublin und Amsterdam erreicht die Musikerin im Juli Deutschland.

Am 17., 18. und 19. Juli wird sie in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auftreten und am 23. sowie 24. Juli im Hamburger Volksparkstadion. Die letzten Konzerte hierzulande finden am 27. und 28. Juli im Olympiastadion in München statt. Alle Termine waren innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft.