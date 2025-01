Stars Taylor Swift: Kuss für Travis Kelce nach AFC Championship-Sieg der Chiefs

Travis Kelce and Taylor Swift 2025 AFC Championship Game: Buffalo Bills v Kansas City Chiefs - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 11:00 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelce besiegelten den AFC Championship-Sieg der Kansas City Chiefs mit einem Kuss auf dem Spielfeld.

Travis‘ NFL-Team besiegte die Buffalo Bills am Sonntag (26. Januar) mit 32-29 im Arrowhead Stadium in Kansas City und sicherte sich so seinen Platz im Super Bowl 2025. Nach dem Sieg teilten der Tight-End und der Pop-Superstar einen Kuss auf dem Spielfeld, während Konfetti auf sie herabregnete.

Nach dem Sieg führte Travis die Menge bei einer Darbietung von ‚Get Down Tonight‘ von KC and The Sunshine Band an. Er sagte zum Stadion: „Hey, bevor ihr hier rausgeht.“ Und dann begann er voller Energie zu singen: „Mach ein kleines Tänzchen. Mach ein bisschen Liebe.“ Der Super Bowl LIX findet am 9. Februar im Caesars Superdome in New Orleans statt. Darin werden die Chiefs gegen die Philadelphia Eagles spielen, nachdem diese im NFC Championship Game die Washington Commanders besiegt haben.

Kendrick Lamar wird die Halbzeitshow des Super Bowl anführen und hat kürzlich bestätigt, dass er auf der Bühne von seiner langjährigen Kollegin SZA begleitet wird. Der 37-jährige Hip-Hop-Superstar kündigte die spannende Kollaboration in einem Werbevideo auf Instagram an, in dem er auf einem Footballfeld herumläuft und telefoniert. Er sagt gerade die Worte, „Ich habe über einen Gast-Performer nachgedacht“, als SZA hinter ihm auftaucht und ihm einen Eimer mit blauer Flüssigkeit über den Kopf schüttet. Das Video war mit dem Titel versehen: „Verpasst nicht @kendricklamar mit Gaststar @sza. #AppleMusicHalftime #SBLIX.“