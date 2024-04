200 Millionen Streams an einem Tag Taylor Swift: Neues Album lässt Spotify-Rekorde purzeln

Szenenbild aus Taylor Swifts Musikvideo zu "Fortnight", der ersten Single aus "The Tortured Poets Department". (lau/spot)

SpotOn News | 20.04.2024, 12:31 Uhr

Wenig überraschend hat Musik-Superstar Taylor Swift mit ihrem neuen Album auf Spotify Rekorde gebrochen. Mehr als 200 Millionen Mal wurde "The Tortured Poets Department" innerhalb eines Tages abgerufen.

Erst am 19. April veröffentlicht, lässt Taylor Swifts (34) neuestes Album "The Tortured Poets Department" schon jetzt Rekorde auf dem Musik-Streamingdienst Spotify purzeln. Das elfte Studioalbum der Musikerin, die es zuletzt auch in den Club der Promi-Milliardäre schaffte, sei innerhalb des ersten Tages nach Veröffentlichung mehr als 200 Millionen Mal auf Spotify gestreamt worden, wie "Variety" berichtet.

Taylor Swift stellt Spotify-Rekorde auf

Die Grenze von 200 Millionen Streams an einem Tag habe zuvor noch kein Album geknackt. Besonders bemerkenswert: Swift benötigte laut "Variety" mit "The Tortured Poets Department" nicht einmal 24 Stunden, um auf die Anzahl an Abrufen zu kommen. Die endgültigen Zahlen für den Veröffentlichungstag dürften damit noch höher ausfallen. Durch ihr neues Album wurde Swift auch zur meistgestreamten Künstlerin an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify. Der Musik-Streamingdienst bestätigte den unfassbar anmutenden Erfolg auf Instagram.

Taylor Swift bleibt auf dem Spotify-Treppchen unter sich

"Variety" zufolge ist Swift nach ihrem gestrigen Erfolg mit "The Tortured Poets Department" nun für die drei am meisten gestreamten Alben innerhalb eines einzigen Tages auf Spotify verantwortlich. Auf den Plätzen hinter ihrem neuesten Release folgen das Album "Midnights" aus dem Jahr 2022 sowie die Neuaufnahme "1989 (Taylor's Version)" aus dem vergangenen Herbst.

"The Tortured Poets Department" sollte ursprünglich aus 16 neuen Titeln bestehen. Stars wie Rapper Post Malone (28) oder Florence + the Machine sind auf dem Tonträger zu hören. Zwei Stunden nach Veröffentlichung gab Swift jedoch auf Instagram 15 weitere Songs bekannt, wodurch "The Tortured Poets Department" zu einem Doppelalbum wurde.

"'The Tortured Poets Department' ist ein geheimes Doppelalbum. Ich habe in den letzten zwei Jahren so viele gequälte Gedichte geschrieben und wollte das alles mit euch teilen", schrieb Swift in dem sozialen Netzwerk zur Erklärung.