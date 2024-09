Stars Taylor Swift: Sie bringt Travis Kochen und Putzen bei

Bang Showbiz | 29.09.2024, 08:00 Uhr

Taylor Swift soll Travis Kelce dabei helfen, domestizierter zu werden.

Die 34-jährige ‚Shake it Off‘-Sängerin, die seit letztem Sommer mit dem ebenfalls 34-jährigen NFL-Spieler zusammen ist, hilft ihm offenbar dabei, das Kochen und Putzen zu lernen. Das erzählte nun zumindest seine Mutter, Donna Kelce (71), gegenüber ‚Extra TV‘ über ihren Sohn, der 2024 mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl gewann.

„Er kann nicht putzen. Er kann nicht kochen… Aber er wird ein bisschen besser.“ Scherzhaft bezog sie sich darauf, wie Taylor ihm helfen würde, und fügte hinzu: „Ich denke, er bekommt Hilfe.“ Taylor macht nun eine Pause von ihrer Tour, nachdem der europäische Teil ihrer ‚Eras‘-Shows Mitte August abgeschlossen wurde. Ab Mitte Oktober wird sie mit einer Show in Miami wieder auf Tour gehen. Travis hat die Sängerin regelmäßig auf Tournee unterstützt und trat bei einer Reihe ihrer europäischen ‚Eras Tour‘-Auftritte auf – darunter bei der Show am 23. Juni im Londoner Wembley-Stadion, bei der er im Smoking auf die Bühne ging, um einen Sketch aufzuführen, bei dem Taylor so tat, als würde sie in Ohnmacht fallen.

Donna erwähnte Taylor, nachdem ihr anderer Sohn Jason Kelce – ein ehemaliger Spieler der Philadelphia Eagles – zugab, dass er den Bekanntheitsgrad der Sängerin überwältigend finde. Der 36-Jährige erzählte den Co-Moderatoren der ‚94WIP Morning Show‘, Joe DeCamara und Jon Ritchie: „Es ist eine Menge. Es gibt viele Leute, die zu jeder Zeit aufmerksam sind, was manchmal positiv und negativ ist.“ Ex-NFL-Star Jason fügte hinzu, dass es manchmal unmöglich sein kann, mit Taylors Bekanntheitsgrad „privat“ zu sein und „sein Leben zu leben“. Er betonte jedoch, dass er es erstaunlich finde, zu sehen, wie sie positiv damit umgeht, im Rampenlicht zu stehen: „Ich denke, dass sie eine solche Fangemeinde und eine solche Kontingenz und eine Menge Leute aufgebaut hat, die sie wirklich, wirklich lieben, dass es gleichzeitig wirklich cool ist.“ Jason gab auch zu, dass er und Travis nie auch nur annähernd an den verrückten Zustand der Fanverehrung herangekommen sind, den Taylor erlebt hat, und fügte hinzu: „Wenn ich an große Namen in der Musik denke, die über so eine lange Zeit durchgehalten haben, und an die Art und Weise, wie sie berühmt geworden ist, fühlt es sich an, als würden sie alle irgendwie dazu kommen. Sie ist auf dem Niveau von Bruce Springsteen.“