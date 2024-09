Stars Taylor Swift: Sie freut sich über Travis‘ Schauspielpläne

Taylor Swift UFO Dress - September 2024 - Getty Images - MTV VMA Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 10:00 Uhr

Taylor Swift ist „sehr unterstützend“ bei Travis Kelces Schauspieldebüt.

Die 34-jährige Popsängerin ist seit Juli 2023 mit dem ebenfalls 34-jährigen Football-Star Travis zusammen, der kürzlich überraschend in Ryan Murphys X-Serie ‚Grotesquerie‘ als noch unbenannte Figur gecastet wurde. Der Fernsehmanager hat nun mit viel Lob darüber gesprochen, wie seine Freundin während des gesamten Prozesses für ihn da war.

Ryan erzählte gegenüber ‚E! News‘: „Das Einzige, worüber Travis und ich gesprochen haben, war, dass sie ihn sehr unterstützt, und wenn er Interesse am Schauspiel hat, wollte sie, dass er es versucht. Das hat mich begeistert. Ich liebe sie auch!“ Der ‚Glee‘-Schöpfer ist dankbar, dass Travis seine begrenzte Zeit opfern konnte, um in der Serie mitzuspielen, in der ein Detektiv und eine Nonne eine Reihe von abscheulichen Verbrechen untersuchen. Er betonte auch, dass der Sportler auf jeden Fall ein Star sei. „Ein Star ist ein Star – und er ist ein Star. Er ist so charismatisch und er ist so klug, er ist liebenswert. Er hatte ein Zeitfenster. Er bat mich, etwas für ihn auszuarbeiten. Habe ich getan. Es war eine Ehre. Er kannte die Zeilen von allen auswendig. Er hatte eine großartige Disziplin und er ist alles, was man sich von ihm wünscht. Er ist ein Anführer und so süß und so charmant; der Erste am Set, der Letzte, der geht, ein großartiges Team um ihn herum.“