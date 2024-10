Taylor Swift hat einer gemeinnützigen Organisation fünf Millionen US-Dollar für die Hurrikan-Nothilfe in Florida gespendet. Die Sängerin hat für kommende Woche drei Konzerte in Miami geplant.

Taylor Swift (34) hat der Non-Profit-Organisation Feeding America eine Millionen-Spende zukommen lassen. Das gab die Organisation bei X bekannt. "Wir sind Taylor Swift unglaublich dankbar für ihre großzügige Spende von fünf Millionen Dollar für die Hurrikan Helene- und Milton-Hilfsmaßnahmen", heißt es in der Erklärung von Claire Babineaux-Fontenot, CEO von Feeding America. "Dieser Beitrag wird den Gemeinden helfen, sich wieder aufzubauen und zu erholen und die Menschen, die von diesen verheerenden Stürmen betroffen sind, mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Vorräten zu versorgen."

Gemeinsam könne es gelingen, "die Familien bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen zu unterstützen". An die Sängerin gerichtet, erklärt die Organisation: "Vielen Dank, Taylor, dass du uns unterstützt und Gemeinden in Not hilfst." Hurrikan "Milton" ist am Mittwochabend (Ortszeit) an der Westküste Floridas auf Land getroffen und hat bereits zahlreiche Häuser zerstört. Laut Medienberichten gibt es auch erste bestätigte Todesfälle.

