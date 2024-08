Stars Taylor Swift: Terroristen wollten Zehntausende töten

Taylor Swift - Wembley 15 August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2024, 18:00 Uhr

Terroristen planten, „zehntausende von Menschen“ bei dem Konzert von Taylor Swift in Wien zu töten.

Die 34-jährige Popsängerin war Anfang des Monats gezwungen, drei Termine ihrer ‚Eras‘-Tour in der österreichischen Hauptstadt wegen eines geplanten Anschlags im Ernst-Happel-Stadion abzusagen. Die Beamten verhafteten drei Teenager und ein CIA-Beamter hat nun enthüllt, dass der US-Geheimdienst eine wichtige Rolle bei der Vereitelung des „ziemlich fortgeschrittenen“ Komplotts spielte.

Der stellvertretende CIA-Direktor David Cohen wird von ABC News mit den Worten zitiert: „Sie planten, eine große Anzahl zu töten – Zehntausende von Menschen bei diesem Konzert, darunter sicher viele Amerikaner – und waren dabei ziemlich weit fortgeschritten. Die Österreicher waren in der Lage, diese Verhaftungen vorzunehmen, weil der Geheimdienst und unsere Partner in der Geheimdienstgemeinschaft ihnen Informationen darüber lieferten, was diese mit dem IS verbundene Gruppe vorhatte. Ich kann Ihnen sagen, dass es in meiner Agentur und sicher auch in anderen viele Leute gab, die dachten, dass dies ein wirklich guter Tag für Langley war. Und nicht nur die Swifties in meiner Belegschaft.“

Taylor gab kürzlich zu, dass sie wegen des geplanten Angriffs eine „enorme Menge an Schuldgefühlen“ empfinde. In einem langen Statement, das sie nach ihren letzten Europa-Terminen der ‚Eras‘-Tour in London auf Instagram teilte, schrieb sie unter anderem: „In London auf die Bühne zu gehen, war eine Achterbahn der Gefühle. Dass unsere Shows in Wien abgesagt wurden, war furchtbar. Der Grund für die Absagen erfüllte mich mit einem neuen Gefühl der Angst und einer enormen Menge an Schuldgefühlen, weil so viele Leute geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen. Aber ich bin auch den Behörden so dankbar, weil wir dank ihnen nur um Konzerte und nicht um Leben trauern.“