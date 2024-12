Stars Taylor Swift: Travis überraschte sie mit Tour-Party

Taylor Swift - Eras Tour Party - Brittany Mahomes Instagram - Collected December 19th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 16:00 Uhr

Taylor Swift dachte, sie würde ein „ruhiges Abendessen“ mit ihrem Freund haben, bevor er sie mit einer riesigen Abschlussparty zum Abschluss der Tour überraschte.

Die 35-jährige Künstlerin beendete am 8. Dezember ihre ausverkauften ‚Eras‘-Shows in Vancouver, Kanada. Die rekordverdächtige Tournee brachte mehr als 2 Milliarden Dollar an Ticketverkäufen ein, was doppelt so viel ist wie bei jeder anderen Konzerttournee in der Musikgeschichte. Um das zu feiern, ließ sich ihr Freund, NFL-Star Travis Kelce (35) etwas Besonderes einfallen.

Ihre enge Freundin Ashley Avignone verriet nun in einer Bildunterschrift neben einer Sammlung von Bildern, die auf Instagram von der Veranstaltung von Taylors Partner Travis gepostet wurden: „Als sie dachte, sie würde zu einem kleinen, ruhigen Abendessen gehen, aber es war tatsächlich eine riesige Überraschungsparty mit ihren Freunden und ihrer Familie, Requisiten inklusive.“ Ashleys Beitrag enthielt Bilder von Taylor, wie sie mit Freunden auf der Party posierte. Unter den Gästen waren auch Travis‘ Kollege Patrick Mahomes (29) und seine Frau Brittany (29). Brittany postete am Mittwoch (18. Dezember) eine Reihe von Fotos von der Nacht auf ihrem Instagram-Account, die zeigen, wie die Gäste selbstgemachte Freundschaftsarmbänder trugen – wie Taylors Fans bei ihren Auftritten – und sich in Kostümen verkleideten, um Taylors verschiedene „Album-Epochen“ zu feiern, wie es die Sängerin auf der Bühne tat. Grammy-Gewinnerin Taylor erschien in einem schwarzen Minikleid von Balmain, das mit Perlen, Pailletten und Kristallen bestickt war.