In einer Horrorshow Taylor Swifts Freund Travis Kelce ergattert seine erste Serienrolle

Travis Kelce geht unter die Schauspieler. (eee/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 12:45 Uhr

Neuer Job für Travis Kelce: Der NFL-Star hat seine erste Schauspielrolle ergattert. Taylor Swifts Freund wird bald in einer Horrorserie zu sehen sein.

NFL-Star Travis Kelce (34) mischt sich unter die Schauspieler. Der Freund von US-Popstar Taylor Swift (34) hat seine erste Rolle ergattert. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird Kelce in der FX-Horrorserie "Grotesquerie" von Ryan Murphy (58) mitspielen.

Video News

Viel ist über die Produktion noch nicht bekannt. Serienschauspielerin Niecy Nash (54) bestätigte auch in einem Instagram-Video, dass Kelce neu zum Cast dazugestoßen ist. "Ratet mal, warum ich bei 'Grotesquerie' mitspiele", kündigte sie im Clip zunächst an, ehe sie Kelce mit ins Bild holte. Beide nahmen sich in die Arme und lachten lautstark in die Kamera.

Spielt er einen Krankenpfleger?

Kelce teilte ebenjenen Clip ebenfalls in einer Instagram-Story. Dazu schrieb er: "Habe eine neue Welt betreten mit einer der Legenden!" Nash trägt in dem Video ein Krankenhaushemd und einen Bademantel, Kelce ist in weißer Uniform zu sehen und könnte womöglich einen Arzt oder einen Pfleger spielen. Konkretes ist bislang aber weder zu seiner Rolle, noch zu der Serie bekannt. Regisseur Ryan Murphy veröffentlichte im Februar einen Instagram-Post, in dem Niecy Nash in ihrer Rolle zu hören ist. Es wird vermutet, dass die Serie im Herbst erscheint.

Der Name Travis Kelce in aller Munde

2024 ist das Jahr für Travis Kelce. Im Februar gewann er mit seinem NFL-Team Kansas City Chiefs den Super Bowl. Ende April wurde bekannt, dass der Footballspieler bei den Chiefs um zwei weitere Jahre verlängert hat. Und auch mit Freundin Taylor Swift scheint es gut zu laufen. Im April sah man die beiden zusammen beim Coachella Festival in Palm Springs. Zudem singt sie über ihren Freund auch auf ihrem unlängst erschienenen Erfolgsalbum "The Tortured Poets Department". In einem kurzen Video von Swift, das aus mehreren Clips besteht und in dem ihr neuer Song "Fortnight" zu hören ist, tauchte Kelce ebenfalls auf. Darin drückt er Swift einen Kuss auf die Wange, während sie am Herd steht.