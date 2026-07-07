Stars Taylor Swifts Hochzeitseinladung im Internet geleakt

Taylor Swift Wedding Invite - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 10:00 Uhr

Taylor Swifts Hochzeitseinladung ist im Internet geleakt.

Die streng geheim gehaltene Hochzeitseinladung von Taylor Swift ist im Internet aufgetaucht.

Die 36-jährige Popikone und ihr ebenfalls 36-jähriger Partner Travis Kelce, Tight End der Kansas City Chiefs, heirateten am Freitag, dem 3. Juli, im Madison Square Garden in New York City. Rund 1.000 Gäste nahmen an einem der meistdiskutierten Promi-Ereignisse des Jahres teil. Obwohl die Gäste Berichten zufolge strenge Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen mussten, wurden in den Tagen nach der Zeremonie nach und nach Einzelheiten bekannt, darunter das von Waldlandschaften inspirierte Dekor, personalisierte Erinnerungsstücke und emotionale Ehegelübde. Die Einladung wurde am Montag (06. Juli) öffentlich, nachdem Ashish Ferguson, der Bruder von Travis‘ Jugendfreund und ehemaligem Privatkoch Kumar Ferguson, ein Foto davon auf Instagram veröffentlicht und später wieder gelöscht hatte. Auf der Einladung stand: „Du bist eingeladen. 3. Juli 2026. Manhattan. In Liebe, Taylor und Travis.“ Darunter hieß es: „Nur für eine Nacht. Früher Abend. Black Tie.“

Dem veröffentlichten Bild zufolge war jede Einladung mit dem Namen des jeweiligen Empfängers personalisiert und zusätzlich mit einem Wasserzeichen versehen. Außerdem trug sie das individuelle Doppel-T-Monogramm des Paares. Der Text war auf einer gemalten Waldlandschaft mit Bäumen, einem Bach und orangefarbenem Himmel platziert, passend zur Farbgestaltung der Hochzeitsfeier.

Die Hochzeit folgte auf die Verlobung des Paares, die Taylor und Travis im August 2025 mit einem gemeinsamen Instagram-Beitrag bekannt gegeben hatten. Darauf war zu sehen, wie der NFL-Star seiner Partnerin im Garten seines Hauses in Leawood (Kansas) einen Heiratsantrag machte. Laut ‚Page Six‘ verwandelten Taylor und Travis den Madison Square Garden in „einen Garten im Garden“. Bäume, üppige Pflanzen und ein großer Pavillon bildeten den Mittelpunkt der Dekoration. Fotos, die kurz vor der Zeremonie veröffentlicht wurden, zeigten orangefarbene Sessel, Cocktailtische, grüne Sitzmöbel und weitere Dekorationselemente, die in die Arena gebracht wurden. Das Hochzeitskonzept erinnerte stark an die Verlobungsfeier des Paares knapp ein Jahr zuvor. Damals war der Garten von Travis‘ Anwesen in Leawood mit zahlreichen Blumen und üppigem Grün geschmückt. Später veröffentlichte Fotos zeigten das Paar vor rosafarbenen und weißen Blumenarrangements.