Stars Ted Danson: Er liebt und lebt das Leben

Ted Danson at A Man On The Inside premiere for Netflix - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 09:00 Uhr

Ted Danson hofft, das Leben zu leben, „bis er stirbt“.

Der 76-jährige Schauspieler spielt die Hauptrolle in der neuen Serie ,A Man On The Inside’, in der ein pensionierter Gentleman Michael, dessen Frau gestorben ist, zum Assistenten eines Privatdetektivs wird und undercover in einer Seniorenwohnanlage einen Fall lösen muss. Er erzählte dem ,People’-Magazin: „Eine meiner Freuden ist es, mein Alter und das, was ich im Leben durchmache, zu nutzen und zu erforschen, und das konnte ich schon mehrmals tun. Wie ist es, 76 zu sein und lustig zu sein, zu versuchen, lustig zu sein? Was ist das für ein Gefühl? Oh mein Gott, [die] größte Freude ist es, auf jede mögliche Art und Weise lustig zu sein… Man kann auch in unserem Alter noch alles machen, und eines der Dinge, die man ihnen beibringen muss, ist, wie man stirbt und wie man lebt, bis man stirbt.“

Bei der Premiere seiner neuesten Show traf Ted auf seine ehemaligen ,The Good Place’-Co-Stars Kristen Bell und D’Arcy Carden, die mit ihm in allen vier Staffeln der erfolgreichen Afterlife-Comedy auftraten. Kristen spielt derzeit die Hauptrolle in der Netflix-Serie ,Nobody Wants This’ und Danson war voll des Lobes für seine Freundin. Er fügte hinzu: „Ich bete sie an und sie betet mich an, aber sie ist auch der liebenswerteste Mensch auf diesem Planeten. Es gibt niemanden, der Kristen Bell nicht verehrt. Wirklich, wirklich… Hast du ihre letzte Show gesehen?“