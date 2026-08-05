Stars ‚Ted Lasso‘-Star Juno Temple ist verheiratet

Juno Temple and Michal Szymanski - FAMOUS - London - October - 2024 - Venom: The Last Dance premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin hat ihrem Partner Michal Szymanski das Jawort gegeben.

Juno Temple ist unter der Haube.

Die ‚Ted Lasso‘-Darstellerin verriet, dass sie ihren Partner Michal Szymanski am Set der zweiten Staffel der Apple-TV+-Erfolgsserie kennengelernt hat. Inzwischen haben die beiden nicht nur geheiratet, sondern auch gemeinsam ein Haus gekauft. Die 37-jährige Schauspielerin machte die Neuigkeit während ihres Auftritts in der Sendung ‚TFI Unplugged‘ öffentlich. Gemeinsam mit ihren ‚Ted Lasso‘-Kollegen Hannah Waddingham, Jason Sudeikis und Brendan Hunt sprach sie über die kommende vierte Staffel der Serie.

Dabei erklärte Temple: „Ich habe geheiratet. Wir haben uns während der zweiten Staffel von ‚Ted Lasso‘ kennengelernt.“ Wie Hannah Waddingham erzählte, spielte sie bei der Liebesgeschichte eine entscheidende Rolle. Michal Szymanski arbeitete damals als ihr Fahrer, als Temple sie fragte, ob sie ihn um ein Date bitten dürfe. Waddingham habe sie sofort ermutigt, weil sie ihn „wunderschön“ fand. Während der Dreharbeiten hielten Temple und Szymanski ihre Beziehung zunächst geheim.

Waddingham berichtete, dass die beiden sogar einen geheimen Code hatten, damit sie sich unbemerkt treffen konnten, während sich ihre eigenen Termine gelegentlich absichtlich verlängerten. Für die ‚Game of Thrones‘-Darstellerin ist das Paar wie füreinander geschaffen. „Sie sind füreinander der größte Sauerstoff auf der Welt. Wunderschön“, schwärmte die 52-Jährige. Sie betonte außerdem, sie habe Szymanski mit auf den Weg gegeben, gut auf „mein Mädchen“ aufzupassen. Öffentlich machten Temple und Szymanski ihre Beziehung im Mai 2022, als sie gemeinsam über den roten Teppich bei der britischen Premiere von ‚Top Gun: Maverick‘ gingen.