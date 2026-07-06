Film Hannah Waddingham spielt am liebsten starke Frauen

Hannah Waddinghamattends the premiere of The Fall Guy 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 14:00 Uhr

Hannah Waddingham spielt am liebsten starke Frauen, als James Bond sieht sie sich jedoch nicht.

Hannah Waddingham liebt es, starke Frauenfiguren zu verkörpern, doch die Rolle des nächsten James Bond kommt für sie nicht infrage.

Die 51-jährige Schauspielerin feierte in den vergangenen Jahren große Erfolge und verriet nun, was sie besonders an unabhängigen und selbstbewussten Frauenrollen reizt. Die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle der Rebecca Welton in der erfolgreichen Apple-Comedyserie ‚Ted Lasso‘ international bekannt wurde, sagte im Gespräch mit ‚People‘: „Es ist ihre Wahrheit, das, was sie im Stillen ausmacht. Genau das fesselt mich zuerst.“ Sie erklärte weiter, dass sie vor allem interessiere, „wer diese Figuren sind, wenn sie allein sind: ihre kleinen Schwächen, ihre Ängste und ihre Hoffnungen, die sie mit sich selbst ausmachen.“

Trotz ihrer Vorliebe für starke Charaktere betonte Waddingham, dass sie keinerlei Interesse daran habe, Daniel Craig als James Bond zu beerben. Ihrer Ansicht nach sollte die Rolle des berühmten Geheimagenten, der zuvor unter anderem von Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Sean Connery und Roger Moore gespielt wurde, auch künftig von einem Mann übernommen werden. Sie sagte: „Eine Frau muss James Bond nicht spielen. Wir haben andere Geschichten zu erzählen.“

Unterdessen hatte auch Taron Egerton Spekulationen zurückgewiesen, wonach er der nächste Bond werden könnte. Er halte sich selbst für zu „chaotisch“ für die ikonische Rolle. Der 36-jährige Schauspieler gilt seit Längerem als möglicher Nachfolger von Daniel Craig, glaubt jedoch, dass es „so viele großartige jüngere Schauspieler“ gebe, die besser geeignet seien. Auf die Frage, ob er sich James Bond vorstellen könne, sagte er gegenüber ‚Collider‘: „Ich glaube nicht, dass ich die richtige Wahl wäre. Ich bin dafür einfach zu chaotisch. Ich liebe James Bond wirklich, besonders Daniel Craigs Zeit in der Rolle. Aber ich glaube nicht, dass ich gut darin wäre. Es gibt so viele tolle, jüngere Schauspieler, die das hervorragend machen würden. Bei mir wäre die Rolle wahrscheinlich verschwendet.“

Egerton merkte außerdem an, dass es eine enorme Aufgabe sei, das Bond-Franchise anzuführen. Auch die Größe des Projekts passe womöglich nicht zu ihm. Der Schauspieler, der 2019 Elton John im Film ‚Rocketman‘ verkörperte, erklärte: „Das heißt nicht, dass ich keine Ziele oder Pläne habe oder dass mich kommerziellere Projekte grundsätzlich nicht interessieren würden, natürlich tun sie das. Im Moment meines Lebens folge ich allerdings eher Projekten, die mich kreativ besonders ansprechen. Das wird sicher nicht für immer so bleiben. Aber James Bond ist eine riesige Verpflichtung. Und soweit ich weiß, hat mich ohnehin niemand gefragt.“