Stars Teddi Mellencamp darf Gage bei ‚Real Housewives‘ nicht verraten

Teddi Mellencamp - May 2025 - Avalon - iHeartRadio KIIS FM Wango Tango BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2025, 18:14 Uhr

Teddi Mellencamp darf ihre Gage bei ‚The Real Housewives‘ nicht offenlegen.

Die 44-jährige Reality-Darstellerin war zwischen 2017 und 2020 Teil des Casts von ‚The Real Housewives of Beverly Hills‘, doch Teddi wurde stets davon abgehalten, über ihr Gehalt zu sprechen.

Im Podcast ‚The Jamie Kern Lima Show‘ erklärte die Schauspielerin jetzt, woran das lag: „Je länger man bei den Housewives ist, desto mehr Geld wird man verdienen. Es gibt da einen Standard. Du bist fünf Jahre dabei, sechs Jahre oder wie lange auch immer. Ich denke, das spielt eine Rolle.“ Auf die Frage, ob alle abhängig von ihrer Zugehörigkeitsdauer gleich bezahlt werden, antwortete Teddi: „Ich darf es nicht sagen.“

Trotzdem hatte Teddi immer eine Ahnung, was ihre Co-Stars verdienten. Die Reality-Darstellerin – die mit ihrem getrenntlebenden Ehemann Edwin Arroyave die Kinder Slate (12), Cruz (10) und Dove (5) hat – sagte: „Ich kann sagen, dass alle Housewives der ersten Staffel das Gleiche bekommen. Die Leute, die sagen: ‚Oh, ich habe 10 Millionen Dollar angeboten bekommen, um in Staffel eins bei den Real Housewives dabei zu sein.‘ Da sage ich: ‚Nein, hast du nicht. Das hat niemand.'“

Erst kürzlich hat Teddi betont, dass sie aufgrund ihres Krebsleidens erst einmal nicht zu ‚The Real Housewives of Beverly Hills‘ zurückkehren werde. Der TV-Star – bei dem Anfang des Jahres Krebs im Stadium 4 diagnostiziert wurde – erklärte, sie könne sich derzeit nicht auf die Show einlassen, da sie sich auf ihre Gesundheit konzentrieren müsse. „Ich habe momentan nicht die Kapazität dafür. Ich bin nicht jemand, der etwas macht, wenn ich nicht gut darin sein kann.“