Stars Teddi Mellencamp: So veränderte ihre Krebserkrankung ihre Lebenseinstellung

Teddi Mellencamp - May 2025 - Avalon - iHeartRadio KIIS FM Wango Tango BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 18:00 Uhr

Teddi Mellencamp ist seit ihrer Krebserkrankung entspannter geworden und hat ihren früheren Perfektionismus weitgehend abgelegt.

Die ehemalige ‚Real Housewives of Beverly Hills‘-Darstellerin, die mit ihrem getrennt lebenden Ehemann Edwin Arroyave die Kinder Slate (12), Cruz (11) und Dove (6) hat, ist derzeit krebsfrei. Mellencamp hatte gegen ein Melanom im Stadium 4 gekämpft, das sich auf ihre Lunge und ihr Gehirn ausgebreitet hatte.

Die schwere Erkrankung habe ihre Einstellung zum Alltag grundlegend verändert, erklärte die 45-Jährige gegenüber ‚Extra‘. Früher habe sie ständig darauf geachtet, dass alles nach Plan laufe. „Ich war schon immer eine Perfektionistin und wollte, dass immer alles richtig läuft. So kann ich nicht mehr leben“, sagte Mellencamp. Das betreffe inzwischen sowohl ihre Arbeit als auch ihr Familienleben. E-Mails hätten für sie längst nicht mehr dieselbe Priorität wie früher, und auch bei ihren Kindern gehe sie entspannter mit festen Abläufen um. Früher habe sie versucht, den gesamten Tag durchzuplanen, inzwischen nehme sie vieles deutlich gelassener.

Trotz der positiven Entwicklung gibt es weiterhin Tage, an denen Mellencamp sich körperlich und emotional schlecht fühlt. Sie betonte zudem, dass sie medizinisch nicht von einer Remission sprechen dürfe. „An manchen Tagen fühle ich mich großartig und an anderen wirklich schlecht“, erklärte sie. „Ich darf nicht sagen, dass ich in Remission bin, aber ich darf sagen, dass ich im Moment krebsfrei bin.“

Noch zehn weitere Monate Immuntherapie liegen vor ihr. Die Behandlung scheine bislang anzuschlagen, dennoch befinde sie sich weiterhin mitten im Prozess. Vielen Menschen sei nicht bewusst, dass eine Krebsbehandlung nicht automatisch abgeschlossen sei, sobald Bestrahlung, Chemotherapie oder andere zentrale Behandlungsschritte beendet seien.

Geholfen habe ihr vor allem, während ihrer Behandlung offen über schlechte Tage zu sprechen. Wenn sie merke, dass sie körperlich oder emotional an ihre Grenzen komme, teile sie das mit Familie und Freunden. „Ich sage dann: ‚Das ist heute ein wirklich harter Tag. Das hat nichts mit dir zu tun, aber ich kämpfe gerade sehr'“, erklärte sie. Dass sie solche Gefühle ohne Angst vor Verurteilung aussprechen könne, gebe ihr oft die Kraft, am folgenden Tag wieder optimistischer nach vorne zu schauen.

Auch privat hat sich bei Mellencamp zuletzt einiges verändert. Die Moderatorin von ‚Two Ts in a Pod‘ machte ihre Beziehung zu ihrem neuen Freund PJ Conley kürzlich auf Instagram öffentlich. Mit dem 31-jährigen Analysten für betriebliche Zusatzleistungen laufe es gut, auch wenn sie sich nach ihrer langen Ehe erst wieder an das Dating gewöhnen müsse. Vor allem spätere Verabredungen seien für sie gewöhnungsbedürftig. Mellencamp scherzte, dass sie ihren Tag normalerweise bereits gegen 16 Uhr ausklingen lasse. Wenn Conley sie zu einem Abendessen um 19 Uhr einlade, sei ihre erste Reaktion daher häufig eher verhalten.

Auch ihr erstes richtiges Date nach ihrem Kennenlernen über Hinge sei entsprechend ungewöhnlich verlaufen. Conley habe vorgeschlagen, sich um 19.30 Uhr im Casa Vega zu treffen. „Für mich war völlig klar, dass ich auf keinen Fall bis 19.30 Uhr warten würde“, erzählte Mellencamp. Deshalb sei sie kurzerhand früher mit einer Freundin dort essen gegangen. Als Conley angekommen sei, habe sie bereits mit einer anderen Frau am Tisch gesessen.