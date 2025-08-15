Stars Teddi Mellencamp: Starke Angstzustände inmitten ihrer Krebsbehandlung

Teddi Mellencamp - May 2025 - Avalon - iHeartRadio KIIS FM Wango Tango BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 14:00 Uhr

Teddi Mellencamp verriet, dass sie im letzten Stadium ihrer Krebsbehandlung „starke Angstzustände“ erleben würde.

Bei der 44-jährigen ‚The Real Housewives of Beverly Hills‘-Prominenten wurde ein Melanom im Stadium 4 diagnostiziert, das sich auf Gehirn und Lunge ausbreitete.

Vor dem Beginn einer Immuntherapie wurde Teddi operiert und bestrahlt. Und jetzt gab Mellencamp bekannt, dass die Therapie-Sitzungen sie „ohne ersichtlichen Grund“ stark ängstlich machten. In einem auf ihrem Account auf Instagram veröffentlichten Videoclip erzählte Teddi: „Okay, an alle, die eine Immuntherapie gemacht haben: Hattet ihr starke Angstzustände? Einfach an zufälligen Tagen ohne einen ersichtlichen Grund? Heute konnte ich wieder laufen, ich habe den [Two Ts in a Pod]-Podcast gemacht und jetzt sitze ich einfach nur hier und bin voller Angst. Kommt das häufig vor?“ Bei einem früheren Auftritt in ihrem ‚Two Ts in a Pod‘-Podcast gab sie zu, dass ihr die neue Behandlung im Laufe der Zeit immer etwas schwerer gefallen sei. Teddi sagte: „Im Wesentlichen haben wir bei mir Folgendes herausgefunden: Ja, am Anfang ging es mir großartig, ich konnte alle Pods und all diese Dinge machen, ich konnte zu allen Pferdeshows meiner Tochter gehen und ich konnte allein zu Hause bleiben, und ich fühlte mich wirklich stark. Und was bei mir passiert ist: Je länger ich die Immuntherapie mache, desto kränker werde ich.“