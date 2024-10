Stars verabschieden sich Teri Garr: Michael Keaton trauert um „eine wunderbare Frau“

Michael Keaton und Teri Garr spielten gemeinsam in "Mr. Mom". (wue/spot)

SpotOn News | 30.10.2024, 00:02 Uhr

Teri Garr ist nach langem Kampf gegen ihre MS-Erkrankung im Alter von 79 Jahren gestorben. Michael Keaton, David Letterman und weitere Stars trauern um die US-Schauspielerin.

Schon seit rund 13 Jahren war Teri Garr (1944-2024) nicht mehr in neuen Rollen auf dem Bildschirm zu sehen. Einige der Filme der jetzt verstorbenen US-Schauspielerin sind für ihre Fans und Kollegen aber unvergesslich. Unter anderem Michael Keaton (73), Jon Cryer (59), David Letterman (77) und Paul Feig (62) verabschieden sich von Garr in den sozialen Medien.

Stars fordern dazu auf, sich Garrs Filme anzusehen

"Dies ist ein Tag, den ich gefürchtet habe und von dem ich wusste, dass er kommen wird", schreibt Keaton auf Instagram. "Vergessen Sie, wie großartig sie als Schauspielerin und Komödiantin war. Sie war eine wunderbare Frau. Es war nicht nur großartig, mit ihr zu arbeiten, sondern auch großartig, in ihrer Nähe zu sein." Man solle sich doch selbst den Gefallen tun und sich einige ihrer Komödien ansehen. Dazu veröffentlicht er ein Bild von "Mr. Mom". Er und Garr spielten in der Komödie von 1983 die Hauptrollen.

"Two and a Half Men"-Star Cryer teilt nur wenige Worte. Aber auch er legt seinen Followerinnen und Followern auf der Plattform X nahe, sich die Filme der Verstorbenen anzusehen. Seine drei Favoriten sind "Tootsie" mit Garr und Dustin Hoffman (87), "Unheimliche Begegnung der dritten Art" sowie "Oh Gott…".

"Teri war eine Legende"

"Oh Mann, das ist erschütternd", schreibt Regisseur Feig auf X. "Teri war eine Legende. So lustig, so schön, so gütig." Er habe die Ehre gehabt, im Jahr 2006 mit ihr zu arbeiten, "und sie war alles, was ich mir erträumt hatte. Wahrlich eine meiner Comedy-Heldinnen. Ich hätte sie nicht noch mehr lieben können." Garr drehte mit Feig "Oh je, du Fröhliche!".

"Late Night"-Ikone Letterman teilt einen von Garrs Auftritten aus seiner damaligen Show. Diese hätten der Sendung damals Bedeutung verliehen, "die ohne sie nicht möglich gewesen wäre", schreibt der Moderator. "Sie war eine erstklassige Schauspielerin und Komödiantin und ein reizender Mensch." Er habe das Glück gehabt, sie zu kennen und sei traurig, dass sie jetzt nicht mehr da ist.

Garrs Manager hat dem Fernsehsender CNN bestätigt, dass die Schauspielerin am 29. Oktober in Los Angeles verstorben ist. Ihre Agentin berichtet dem US-Magazin "People", dass Garr zuletzt "umgeben von Familie und Freunden" gewesen sei. Garr wurde 79 Jahre alt. Sie kämpfte eigenen Angaben zufolge rund vier Jahrzehnte gegen Multiple Sklerose (MS). Es habe jedoch mehr als 20 Jahre gedauert, bis sie richtig diagnostiziert wurde.