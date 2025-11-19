Stars Teyana Taylors ‚Maske fiel ab‘ nach Grammy-Nominierung

Teyana Taylor - 2019 - Love Ball - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 09:00 Uhr

Teyana Taylor hat „ihre ganze Maske abgeweint“, nachdem sie für einen Grammy nominiert wurde.

Die 34-jährige Star erhielt Anfang dieses Monats eine Grammy-Nominierung – und Teyana wird sich wohl immer genau daran erinnern, wann sie die Nachricht bekam und wie sie darauf reagierte, während eine klare Gesichtsmaske auf ihrer Haut trocknete.

„Ich war so aufgeregt, aber auch so aufgeregt über die Wunder, die diese Gesichtsmaske vollbrachte, weißt du, was ich meine?“, sagte Teyana, die ihr aktuelles Album ‚Escape Room‘ im August veröffentlicht hat, jetzt gegenüber ‚People‘. „Aber dann begann meine Nana zu beten, und buchstäblich habe ich meine ganze Maske abgeweint. Es war so unglaublich, so schön, die beste Art, es herauszufinden.“

Teyana feierte ihre Grammy-Nominierung auch in den sozialen Medien. Die Musikerin gab damals zu, dass die Nominierung ihr unglaublich viel bedeutete. Sie schrieb auf der Plattform: „Vor fast zwanzig Jahren, am 7. November, habe ich meinen allerersten Plattenvertrag unterschrieben. Und am 7. November 2025 … sagte Gott: ‚Erinnerst du dich, als ich dir sagte, dass das Gewicht/Warten keine Strafe ist? Ich sagte dir, es war Vorbereitung auf das, was ich bereits für dich vorgesehen hatte. Baby Girl, deine Zeit ist gekommen.'“

Teyana fügte hinzu, dass die vergangenen zwei Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen es wert gewesen seien. Sie spricht auch von Herzschmerzen, Neuerfindungen, Erkenntnissen und „Räumen“, die sie betreten, verlassen oder selbst bauen musste. „Jede Träne. Jede verschlossene Tür. Jedes geflüsterte Gebet um 3 Uhr morgens im Studio. Jeder Moment, in dem ich mich fragte, ob das, was ich trug, jemals gesehen werden würde … Es hat alles eine Rolle gespielt. Nach 20 Jahren endlich meine erste GRAMMY-Nominierung zu erhalten, puh, mein Herz kann die Dankbarkeit kaum fassen.“