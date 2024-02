Von Thorsten Legat bis Jenny Elvers „The 50“: Diese Reality-Stars steigen bei Amazon in den Ring

Thorsten Legat und Jasmin Herren gehören zu den 50 Kandidaten. (smi/dr/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 14:25 Uhr

Bei "The 50" kämpfen 50 Reality-Stars um den Jackpot - der an einen Follower geht. Amazon Prime Video hat nun die teilnehmenden Promis und den Starttermin bekannt gegeben.

Es klingt wie das Who is Who der Reality-TV-Szene: Amazon Prime Video hat die Teilnehmer seiner neuen Show "The 50" bekannt gegeben. Wie der Titel verspricht, handelt es sich um 50 Kandidatinnen und Kandidaten. Sie treten in diversen Challenges gegeneinander an, bis nur einer übrig bleibt. Der Clou: Der Sieger gewinnt den Jackpot nicht für sich, sondern für einen Fan. Auch das Startdatum hat Amazon in einer Pressemitteilung verraten. Los geht es am 11. März 2024.

Die 50 Teilnehmer bringen allesamt einschlägige Erfahrung aus Formaten von "Bachelor" bis "Sommerhaus" an. Dabei sind die üblichen Verdächtigen, die bereits nahezu jede Reality-Show durch haben, von Matthias Mangiapane (40) bis Danni Büchner (45).

Gleich drei Dschungelköniginnen und -Könige geben sich die Ehre: Djamila Rowe (56), Filip Pavlović (29) und Menderes Bagci (39). Ex-Fußballer Thorsten Legat (55) tritt gegen einen besonderen Gegner an: seinen Sohn Nico. Als einer der Favoriten geht Serkan Yavuz (31) ins Rennen, der letztes Jahr "Kampf der Realitystars" und "Das Sommerhaus der Stars" gewann.

Jackpot geht an Follower des Siegers

Der Jackpot ist zunächst mit 50.000 Euro gefühlt, kann sich bis zum Ende der Show aber weiter füllen oder auch leeren – je nach Performance der Kandidaten, die täglich in den Herausforderungen antreten. Die Gewinner der Spiele stimmen darüber ab, welche der Verlierer gehen müssen und welche eine zweite Chance bekommen.

Am 11. März startet die Adaption der französischen Show "Les Cinquante" mit den ersten vier Folgen. Je vier weitere Episoden folgen am 18. und 25. März. Die beiden finalen Ausgaben sind ab dem 1. April verfügbar.

Diese Realitystars sind dabei: Jenny Elvers, Paulina Ljubas, Cosimo Citiolo, Anna Strigl, Candy Crash, Carina Spack, Cecilia Asoro, Chris Broy, Christina Dimitriou, Cora Schumacher, Daniela (Danni) Büchner, Diogo Sangre, Djamila Rowe, Eric Sindermann, Eva Benetatou, Filip Pavlovic, Garry Secret, Georgina Fleur, Gisele Oppermann, Giulia Siegel, Gloria Glumac, Janine Pink, Jasmin Herren, Jill Lange, Kate Merlan, Leon Content, Manfred (Manni) Ludolf, Marius (Ehrenmannrius), Matthias Mangiapane, Max Bormann, Menderes Bagci, Michelle Daniaux, Nico Legat, Nico Schwanz, Nina Kristin Flutak, Paco Herb, Patricia Blanco, Paul Janke, Raffa Plastic, Rainer Gottwald, Sam Dylan, Serkan Yavuz, Tanja Tischewitsch, Theresia Fischer, Thorsten Legat, Tobias Wegener, Tommy Pedroni, Vanessa Mariposa, Yasin Mohamed und Yasmin Vogt.