Neue Staffel startet am 12. Januar „The Biggest Loser“: Kandidaten bringen fast 2.000 Kilo auf die Waage

Abnehmen für ein gesünderes Leben: Das nehmen sich in diesem Jahr 14 Kandidatinnen und Kandidaten vor. (paf/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 15:26 Uhr

In wenigen Tagen beginnen 14 Kandidatinnen und Kandidaten bei "The Biggest Loser" ihre Abnehmreise. Gemeinsam bringen sie fast 2.000 Kilo auf die Waage.

Ab Sonntag (12. Januar) starten 14 Kandidatinnen und Kandidaten bei "The Biggest Loser" ihre persönliche Abnehmreise. In der Sat.1-Show wollen die Teilnehmer an ihren Körpern arbeiten und Gewicht verlieren. Gemeinsam starten sie in der 17. Staffel mit einem Gewicht von knapp 2.000 Kilo, wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht.

Abnehmen auf einer griechischen Insel

Genauer bringt das Teilnehmerfeld zusammengerechnet 1.998,4 Kilo auf die Waage. Mit 175,9 Kilo tritt Toni (33) aus Nürtingen als Schwerster in der neuen Staffel an. Er sieht die Sendung als "letzte Chance, richtig abzunehmen". Die Leichteste ist Jessica (42) mit einem Ausgangsgewicht von 110,9 Kilo. Auch Nicole (38) möchte die Pfunde purzeln lassen, um Kleidergröße 38 zu erreichen. Noch wiegt die Kandidatin 119,1 Kilo. "Für mich ist das ein Sechser im Lotto", verkündete sie der Pressemitteilung zufolge.

Ihre persönlichen Ziele verfolgen Nicole und ihre Mitstreiter dieses Jahr erneut auf der griechischen Insel Naxos. Mit der Hilfe der Coaches Ramin Abtin (52) und Dr. Christine Theiss (44) streben sie einen gesünderen Körper an. In 14 Folgen und dem anschließenden Finale können die Zuschauer sie auf diesem Weg begleiten. Am 12. Januar um 17:45 läuft die Auftaktfolge in Sat.1 sowie auf Joyn. Auf dem Streamingdienst ist sie zudem vorab verfügbar.

Das Konzept der Abnehm-Show

Seit 2009 stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten von "The Biggest Loser" der Herausforderung, Gewicht zu verlieren. Dabei helfen ihnen Sporteinheiten und eine Veränderung ihrer Essgewohnheiten. Jede Woche muss der Kandidat mit dem geringsten Gewichtsverlust die Heimreise antreten. Der letzte Verbleibende verlässt schließlich mit einem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro die Show.