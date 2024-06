Marihuana und Vaginalkugeln „The Fabulous Four“-Trailer zeigt Bette Midler als Braut

Schauspielerin Bette Midler will es noch mal wissen. (smi/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 12:46 Uhr

Bette Midler will in ihrer neuen Komödie "The Fabulous Four" nochmal heiraten. Mit ihren Brautjungfern um Susan Sarandon geht es auf einen Trip mit Bierbikes, Marihuana und Vaginalkugeln.

Bette Midler (78) will noch einmal heiraten – wenn auch nur im Film. In "The Fabulous Four" spielt die Showbiz-Veteranin eine Witwe, die noch einmal vor den Altar treten möchte – nur zwei Monate nach dem Tod ihres Mannes. Für die Hochzeit spannt sie ihre drei besten Freundinnen aus College-Zeiten als Brautjungfern ein. Die müssen sich für die Reise zur Hochzeit in Key West, Florida, neu zusammenraufen. Nun ist der erste Trailer zu der Komödie erschienen.

Der Teaser verspricht reichlich Giggelpotential für ein weibliches Publikum, auf das der Film merklich abzielt. So gibt es nicht nur Witze über Marihuana, sondern auch über Vaginalkugeln. Die hier nicht nur zum Beckenbodentraining oder sonstigen vibrierenden Aktivitäten eingesetzt werden. Mit einer zur Schleuder umfunktionierten Kugel wird ein Fahrraddieb gestellt. Die nicht mehr ganz jungen Damen sind auf TikTok aktiv und fahren beim Junggesellinnenabschied auf einem Bierbike durch die Gegend.

Starker Cast um Susan Sarandon

Eine hochkarätige Besetzung verkörpert Bette Midlers Brautjungfern. Oscarpreisträgerin Susan Sarandon (77) spielt die alleinstehende Lou, die im Trailer als einsame Katzenlady dargestellt wird. "Will & Grace"-Star Megan Mullally (65) gibt die Marihuana konsumierende Alice. Sheryl Lee Ralph (65), derzeit für die gefeierte Comedy-Serie "Abbott Elementary" vor der Kamera, verkörpert Kitty, der Bette Midlers Rolle Marilyn einst den Mann ausgespannt hat. Ralph ersetzte die eigentlich eingeplante Sissy Spacek (74), die wegen Terminproblemen passen musste.

In den Vereinigten Staaten soll "The Fabulous Four" am 26. Juli 2024 in die Kinos kommen. Ob und wann der Film nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt.

Im wahren Leben ist Bette Midler übrigens seit 1986 mit dem amerikanischen Schauspieler und Performancekünstler Martin von Haselberg (75) verheiratet. Das Paar hat die gemeinsame Tochter Sophie von Haselberg (37), die ebenfalls als Schauspielerin aktiv ist.