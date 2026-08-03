Stars The Killers-Star Brandon Flowers denkt über ein Ende seiner Musikkarriere nach

Brandon Flowers and The Killers July 2023 Hyde Park - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 18:00 Uhr

The Killers-Star Brandon Flowers denkt über ein Ende seiner Musikkarriere nach.

Brandon Flowers von The Killers zieht in Erwägung, die Musik aufzugeben, weil er „gerade wirklich durch eine schwierige Phase geht“.

Der 45-jährige Frontmann hat zugegeben, dass er nicht weiß, „wie lange er noch“ in der Musikbranche weitermachen kann. Er verriet, dass er sein eigenes Leben mit dem seines Vaters vergleicht und zu dem Schluss kommt, dass sein Vater trotz deutlich weniger Geld ein „glücklicherer“ Mensch sei. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ sagte er: „Mein Vater geht auf Flohmärkte, wo er Rahmen kauft, die er mit nach Hause nimmt und bemalt. Er hatte in seinem Leben nie viel Geld und ist glücklicher als ich.“ Weiter erklärte der Sänger: „Ich mache gerade wirklich eine schwierige Zeit durch: Wie lange möchte ich das noch machen, was bedeutet es überhaupt, und warum mache ich es eigentlich? Nach jeder Tour werde ich ohne Ausnahme krank.“

Dennoch findet Brandon jedes Mal neue Motivation, wenn er darüber nachdenkt, seine Karriere zu beenden. Besonders inspiriert ihn dabei Rolling-Stones-Frontmann Sir Mick Jagger, der auch mit 83 Jahren noch erfolgreich auf der Bühne steht. „Ich denke an Mick Jagger und frage mich: Was bringt ihn dazu, immer wieder auf diese Bühne zu gehen? Ich glaube, es liegt daran, dass es bei einem Konzert kraftvolle Momente gibt. Wie könnte ich das nicht weiterhin wollen?“, sagte Flowers.

In dem Interview sprach Brandon auch über seine Kindheit in Las Vegas. Er erklärte, dass er sich früher nie als Künstler oder Performer gesehen habe. Stattdessen habe er sich einen sicheren Arbeitsplatz in einem der großen Casino-Resorts der Stadt gewünscht. „Ich wollte eigentlich als Parkservice-Mitarbeiter arbeiten. Ich sah meine Cousins und Onkel, wie sie von Trinkgeldern lebten und mit diesen Jobs ihre Familien ernährten. Mein Ziel war es, in einem schönen Ort wie dem Bellagio zu arbeiten“, erzählte er. Seinen ersten Job am berühmten Las Vegas Strip hatte er im Restaurant Spago im Caesars Palace, wo er als Tellerabräumer arbeitete. Danach war er unter anderem in einer französischen Brasserie und auf einem Golfplatz tätig. „Ich habe die Dienstleistungsbranche geliebt. Eigentlich bin ich immer noch ein Teil davon“, sagte der Musiker.

Bereits zuvor hatte Brandon darüber gesprochen, dass ihm der Ruhm manchmal zu schaffen macht. Besonders bei Selfies mit Fans könne er frustriert sein, da einige Menschen beim Fotografieren „aggressiv und ein bisschen gierig“ auftreten würden. Laut der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ sagte er: „Manche Menschen sind ein bisschen aggressiv und ein bisschen gierig. Sie sind nicht zufrieden damit, wie ihr Bild aussieht. Jetzt mache ich das dritte und vierte Foto mit ihnen, weil sie mit ihrem Selfie nicht zufrieden sind.“ Dabei fügte Brandon selbstironisch hinzu: „Ich weiß, ich klinge, als wäre ich ein mürrischer alter Mann.“