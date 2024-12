Musik The Libertines: Das beste Jahr aller Zeiten

23.12.2024

The Libertines hatten dieses Jahr laut eigener Aussage „die beste Zeit“.

Laut Pete Doherty habe die Band erstmals seit langem „unvergleichliche“ Momente der „Einheit“ erlebt, als sie gemeinsam auf Tour war. Nach einer längeren Auszeit hatten The Libertines ihr mit Spannung erwartetes viertes Studioalbum ‚All Quiet On The Eastern Esplanade‘ veröffentlicht. Es war ihre erste LP seit neun Jahren. Mit den neuen Tracks gingen die Musiker daraufhin auf ausgedehnte Tournee und Pete ist überzeugt davon, dass die vergangenen zwölf Monate für alle Beteiligten zu einer tollen Erinnerung werden. Im Gespräch mit ‚NME‘ sagte der kontroverse Star über seine Erlebnisse 2024: „Dieses Jahr war eine ganz schöne Schinderei. Gleichzeitig schien die Band wieder zusammen zu kommen. Als musikalische Kraft hatten wir Momente der Einheit, die unvergleichlich waren. Aber einfach als Freunde und Familie hatten wir die beste Zeit.“

Auch 2025 werden The Libertines in Europa auf Tour gehen. Außerdem plant Pete die Herstellung eines Fanzines, das er draußen vor den Konzerten verkaufen will. „Ich starte ein Fanzine“, verriet er voller Vorfreude. „Ich werde versuchen eine analoge Volksfront wieder zu entzünden: Die Volksfront von Analogia! Mein Fanzine kommt im Januar heraus, es heißt ‚On Strap‘. In der ersten Ausgabe wird es eine Briefkastenadresse geben, an die alle Mitwirkenden, die an das geschriebene Wort glauben, immer noch ihre Rezensionen, Cartoons, Träume und Kreuzworträtsel schicken können. Also seid auf der Hut! Ich werde es im Februar draußen vor den Konzertsälen der Libertines-Gigs verkaufen.“