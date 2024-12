Diese Stars waren unter den Kostümen „The Masked Singer“: Diese beiden Promis sind ausgeschieden

Das Halbfinale von "The Masked Singer" war die Endstation für den Feuersalamander. (hub/spot)

SpotOn News | 15.12.2024, 08:46 Uhr

Bei "The Masked Singer" sind zwei Schauspielerinnen enttarnt worden. Diese Stars steckten unter dem Feuersalamander und der Lokomotive...

Im Halbfinale der elften Staffel von "The Masked Singer" sind zwei Masken enttarnt worden: Der Feuersalamander und die Lokomotive haben sich verabschiedet. Die beiden enthüllten Stars unter den Kostümen sorgten dann auch für überraschte Gesichter bei Zuschauern und Rateteam in der ProSieben-Sendung vom Samstagabend (14. Dezember).

Diese Stars wurden am Samstagabend enthüllt

Unter der Maske des Feuersalamanders verbarg sich Schauspielerin und Synchronsprecherin Jessica Schwarz (47, "Biohackers"). Vor allem die mitratende Moderatorin Palina Rojinski (39) zeigte sich nach der Demaskierung erstaunt: Seit 15 Jahren kenne sie Schwarz, verriet sie. Erkannt hatte sie diese unter der Maske dennoch nicht.

Als Lokomotive begeisterte in der TV-Show Schauspielerin Mimi Fiedler (49, "Tatort"). Sie freute sich wohl besonders, dass sie sich erst in Folge fünf der aktuellen "The Masked Singer"-Staffel verabschieden musste. In der "ProSieben-Aftershow" enthüllte sie, dass sie erst kurz vor Start für einen anderen Promi eingesprungen war, der absagen musste.

Diese Masken kämpfen um den Sieg bei "The Masked Singer"

Um den Sieg bei "The Masked Singer" kämpfen damit in der kommenden Woche noch das plüschige Monster Willi W., der Panda, die Qualle sowie der Pirat. In den vergangenen Folgen wurden bereits Sänger Lou Bega (49) als Schneemann, Ex-Handballspieler Pascal "Pommes" Hens (44) als Nashorn, Fernseh- und Radiomoderatorin Madita van Hülsen (43) alias Lauch sowie Schauspielerin Maren Kroymann (75, Lady Ananas) enttarnt.

Das Finale von "The Masked Singer", in dem prominente Persönlichkeiten nur anhand ihrer Stimmen erraten werden müssen, läuft am 21. Dezember um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Im Frühjahr 2024 hat sich Komikerin Mirja Boes (53, "Beste Schwestern") in der zehnten Staffel als Floh durchgesetzt.