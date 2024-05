Gastjuror im Halbfinale „The Masked Singer“: Enttarnt Jan Delay das Krokodil oder den Floh?

"The Masked Singer": Jan Delay macht mit bei Deutschlands größtem TV-Rätselraten. (ym/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 11:52 Uhr

Im Halbfinale von "The Masked Singer" erhält das Rateteam Unterstützung von Musik-Ikone Jan Delay. Ob der Sänger mit geballter Promi-Expertise die Masken enttarnen kann?

Deutschlands größtes TV-Rätselraten geht für diese Staffel in die vorletzte Runde und nun will es noch ein Promi wissen: Musik-Ikone Jan Delay (47) sitzt am kommenden Samstag (4. Mai, 20:15 Uhr) als Gastjuror im Rateteam von "The Masked Singer", wie der Sender ProSieben in einer Pressemitteilung erklärt.

An der Seite seiner Kollegen Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) will der "Oh Johnny"-Interpret im Halbfinale der Musik-Show die wahren Identitäten hinter dem Flipflop, dem Floh, dem Krokodil und Elgonia entlarven.

Stimme und Bewegung: Das ist seine Strategie

Und dafür hat sich der Sänger auch bereits eine Strategie überlegt: "Als Erstes achte ich auf jeden Fall auf die Stimme. Als Zweites auf die Bewegungen. Und als Drittes auf die Maske und welchen Hinweis die vielleicht geben könnte", so Delay. Wobei sich die Musik-Ikone eingestehen muss: "Da lag ich bisher allerdings immer falsch."

Großes Rätselraten bei "The Masked Singer": Wer steckt hinter den Masken?

Bereits seit vier Wochen geben die fünf verbliebenen Masken in der Jubiläumsstaffel von "The Masked Singer" alles, um ihr großes Geheimnis zu wahren. Ob Jan Delay mit seiner Promi-Expertise nun dieses Geheimnis lüften kann? Vermutungen gibt es jedenfalls viele: Girl-Band-Sängerinnen hinter Elgonia und Geschwisterpaare hinter dem Flipflop sind nur einige davon. Bei dem Krokodil und dem Floh tappt das Rateteam bisher noch im Dunkeln.

In der derzeit laufenden zehnten Staffel mussten sich in Folge eins bereits Moderator-Legende Hugo Egon Balder (74) als Couchpotato und in Folge zwei Schauspiel-Ikone Uschi Glas (80) als Tapsi, der Babylöwe, ihrer Masken entledigen. In Folge drei traf es schließlich die Zuckerwatte, hinter der Sängerin Annett Louisan (47) steckte und den Robodog in Folge vier, hinter dem sich Moderatorin Nazan Eckes (47) versteckte.

Das Halbfinale von "The Masked Singer" wird am Samstag, den 4. Mai, um 20.15 Uhr live auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt.