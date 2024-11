Zweite Ausgabe der Maskenshow „The Masked Singer“: Moderatorin steckte im Lauch-Kostüm

Madita van Hülsen entpuppte sich als Lauch. (jom/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 07:12 Uhr

Am Sonntagabend musste in der zweiten Folge der elften "The Masked Singer"-Staffel erneut ein Promi seine Maske fallen lassen. Unter dem Lauch-Kostüm verbarg sich eine Moderatorin.

Am Sonntagabend (24. November) stand eine weitere Ausgabe von "The Masked Singer" an. In der zweiten Folge der elften Staffel musste sich der Lauch zu erkennen geben. Wer steckte hinter der Maske?

Größte Maske muss gehen

Mit einer Höhe von 3,50 Metern gilt der Lauch als größte Figur, die es jemals bei der deutschen Ausgabe von "The Masked Singer" gab. Doch beeindrucken konnte er das Publikum damit offenbar nicht. In Folge zwei musste er sich nach der Performance zu Lou Begas "Mambo No. 5" und dem umgedichteten "Lauch Beine Po" bereits wieder verabschieden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die Rateteams spekulierten vor der Enthüllung unter anderem, ob sich etwa die Comediennes Hazel Brugger (30) oder Martina Hill (50), die Moderatorin Linda Zervakis (49) oder die Influencerin Pamela Reif (28) unter dem Kostüm befinden könnten.

Heiko und Roman Lochmann (25) sowie das feste Rateteam Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) errieten damit nicht, wer sich wirklich hinter dem Kostüm verbarg: Fernseh- und Radiomoderatorin Madita van Hülsen (43). "Es war mit das bunteste, schönste und verrückteste Erlebnis meines Lebens", resümierte sie im ProSieben-Interview. "Bei mir hat es leider nur eine Woche geklappt, ich freue mich für jeden, der länger dabei sein darf, es ist ganz toll." Sie habe sich richtig wohlgefühlt in ihrem Lauch-Kostüm. Und: "Ich bin ja keine professionelle Sängerin. Dass ich beim Singen über meinen eigenen Schatten gesprungen bin, das kann mir keiner mehr nehmen."

Die gebürtige Hamburgerin Madita van Hülsen war zuletzt in der ProSieben-Sendung "Destination X" als Kandidatin dabei. Die "Das große Promibacken"-Gewinnerin stand bereits für kabel eins oder Sat.1 als Moderatorin vor der Kamera.

Bei der Staffel-Premiere am Samstag (23. November) traf es zunächst das goldene Bling-Bling-Nashorn, das sich als ein berühmter deutscher Ex-Handballspieler entpuppte: Pascal "Pommes" Hens (44) schälte sich aus dem Kostüm.

"Schon schmerzhaft" sei die Tatsache, als erster Teilnehmer aus dem ungewöhnlichen Gesangswettbewerb auszuscheiden, gab Hens anschließend an. "Als Sportler ist man sehr ehrgeizig und egal, was ich gemacht habe, ich habe immer versucht, das Bestmögliche rauszuholen." Warum es am Ende nicht für mehr gereicht hat, begründete er wie folgt: "Das Problem war wirklich, dass man ein bisschen 'überpaced'. Wenn man hier steht und dann das Publikum auf einmal da ist, dann will man nochmal mehr raushauen, als schon in der Probe – dass dann die ohnehin noch nicht so perfekt ausgebildete Stimme noch ein bisschen schlechter wird, habe ich etwas vernachlässigt."

Die nächste Ausgabe von "The Masked Singer" folgt am Samstag, 30. November. Die Maskenshow wird wie gewöhnlich um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn gezeigt.