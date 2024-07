Musik The National: Zunahme der Taylor-Swift-Fans bei ihren Konzerten

Taylor Swift and Aaron Dessner - The Eras Tour - Raymond James Stadium - Tampa - APR 2023 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2024, 14:00 Uhr

Der Frontmann der Band verriet, dass viele Fans der Sängerin zu ihren Konzerten kommen würden.

Matt Berninger, der The National-Frontmann, verriet, dass viele Taylor Swifts Fans zu ihren Konzerten kommen würden.

Die amerikanische Band erlebte einen Zustrom jüngerer Fans, hauptsächlich Swifties, seit der Gitarrist der Gruppe, Aaron Dessner, die Musik des Pop-Superstars produzierte.

In einem Gespräch gegenüber ‚NME‘ erzählte Matt: „Danach werden wir oft gefragt. Wir sehen viele Taylor Swift-Fans, die zu unseren Shows kommen und von den ersten 25 Minuten an oder so begeistert sind. Wir sind mit einer Demografie gesegnet, die das gesamte Spektrum abdeckt. Dann begannen vor 10 oder 15 Jahren viele jüngere Leute damit, [zu unseren Konzerten] zu kommen – es waren immer mehr Frauen. In den ersten 10 Jahren sind die meisten unserer Shows eher ein Männerfest gewesen, aber das hat sich sehr geändert. Bei unseren Shows haben wir alle möglichen alten Freunde und sie sind immer anders.“ Aaron hatte mit Taylor zuvor an ihren Alben ‚Folklore‘ und ‚Evermore‘ gearbeitet, die 2020 herauskamen, und wirkte zudem an ‚Midnights‘ von 2022 und ‚The Tortured Poets Department‘ aus diesem Jahr mit. An anderer Stelle haben The National, die gerade auf dem Glastonbury-Musikfestival gespielt haben, verkündet, dass sie gerne in einer Supergruppe mit Ed Sheeran, IDLES und Fontaines DC wären.