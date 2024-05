Musik The Script: Das schlimmste Jahr ihres Lebens

The Script's Danny O'Donoghue - November 2022 - Madrid - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2024, 11:28 Uhr

Die irische Rockband musste im vergangenen Jahr den Tod von Gitarrist Mark Sheehan verkraften.

The Script sprechen über den Tod von Mark Sheehan.

Der Gitarrist der irischen Rockband starb im April 2023 nach kurzer Krankheit im Alter von 46 Jahren. Seine Bandmitglieder sind noch immer zutiefst erschüttert von dem tragischen Verlust. Im Interview mit dem irischen Radiosender ‚RTÉ 2fm‘ enthüllt Sänger Danny O’Donoghue: „Trauer ist eine verrückte Sache. Ich weiß nicht einmal, ob ich den Trauerprozess schon begonnen habe, weil es so verrückt ist. Wir haben das schlimmste und härteste Jahr unseres Lebens hinter uns. Ich weiß, dass es für mich das erste Mal ist, dass ich ein Interview gebe oder überhaupt darüber spreche.“

Der Songwriter fügt hinzu: „Ich wollte mich nur bei allen bedanken, die mir – und uns – in dieser unglaublich schweren Zeit geholfen haben. Es ist wirklich jeden Tag schwer, mit dem zurechtzukommen, was passiert ist. Alles, was wir jetzt tun können, ist, ihm ein ehrendes Andenken zu bewahren und einfach nach vorne zu schauen.“ Danny lobt seinen verstorbenen Bandkollegen als „lyrisches Genie“ und schwärmt: „Er war unglaublich und ein großartiger Botschafter für Irland in seiner Herangehensweise an die Musik.“

Gerade kündigten die ‚Hall of Fame‘-Interpreten ihre neue Platte an, die am 16. August erscheinen wird. „Der Name des neuen Albums ist ‚Satellites‘. Das ist einer der Tracks, die auf dem Album sind“, verrät der Sänger. „Es ist einer der letzten Songs, die ich mit Mark geschrieben habe, bevor er starb. Ich finde, das ist ein toller Name, denn letztendlich sind wir alle nur Staubkörner, die durch den Weltraum schweben. Satelliten erheben sich über die Erde und haben einen Aussichtspunkt, von dem aus sie nach unten schauen können, und man kommuniziert auch über Satelliten. Es steckt also eine Menge Bedeutung für mich dahinter.“