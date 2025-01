Stars Thomas Anders: Comeback ohne Dieter Bohlen

Thomas Anders - 21.02.17 - Hamburg - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger belebt die Band Modern Talking ohne seinen einstigen Partner wieder.

Thomas Anders startet ohne Dieter Bohlen mit Modern-Talking-Hits durch.

Der 61-jährige Sänger und der Poptitan sind bekanntlich nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Aufgrund ihrer Streitigkeiten gehört das international erfolgreiche Popmusik-Projekt deshalb bereits seit über zwanzig Jahren der Vergangenheit an. Songs wie ‚Brother Louie‘ oder ‚Cheri Cheri Lady‘ erfreuen sich dennoch weiterhin großer Beliebtheit, was Thomas Anders jetzt offenbar zu einem überraschenden Comeback mit Modern Talking inspirierte – allerdings ohne ‚DSDS‘-Chefjuror Bohlen. Mit ‚The 1st Album‘ veröffentlichte der Sänger eine LP, für die die größten Hits der Band neu aufgenommen wurden. Auf Instagram kündigte Anders an, dass es zu der Platte außerdem ein 40-seitiges Fanbuch gebe.

In den kommenden Jahren will Anders insgesamt sechs weitere Alben veröffentlichen. In seinem aktuellen Instagram-Post steht über ‚The 1st Album’ zu lesen: „Der Anfang einer grossartigen Zeitreise zum 40. Jubiläum von MODERN TALKING mit allen 6 Alben, als CD-Sammelbox, als LP-Sammelbox und Verfügbarkeit auf allen Streaming-Portalen. Aber auch ein bewusster Blick auf den Start einer weltweiten, bis heute andauernden, großartigen Karriere!“ Für sein „musikalisches Revival der Extraklasse“ hat sich der einstige Frontmann der Band außerdem etwas ganz Besonderes für seine Fans einfallen lassen: Pro Album gibt es zu den alten Modern-Talking-Hits nämlich außerdem zwei ganz neue Titel.