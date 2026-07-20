Stars Thomas Gottschalk ist dankbar für die Anteilnahme seiner Fans

Thomas Gottschalk - November 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 14:00 Uhr

Thomas Gottschalk ist dankbar für die Anteilnahme seiner Fans.

Thomas Gottschalk hat nach Monaten des Rückzugs ein emotionales Lebenszeichen gegeben.

Nachdem der Entertainer am Wochenende öffentlich gemacht hatte, dass er nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und einer Reha derzeit krebsfrei ist, erreichten ihn unzählige Nachrichten mit Genesungswünschen. Die große Resonanz hat den 76-Jährigen nach eigenen Worten tief bewegt. Auf Instagram richtete sich der frühere ‚Wetten, dass..?‘-Moderator mit persönlichen Worten an seine Community. „Ich bin total überwältigt. Mein Update hat innerhalb kürzester Zeit unglaublich viele Menschen erreicht“, schrieb Gottschalk zu einem Foto, das ihn lachend in der Natur zeigt. Besonders berührt hätten ihn jedoch nicht die Reichweite seines Beitrags, sondern die vielen persönlichen Nachrichten. „Ich habe alles gelesen und möchte euch von Herzen dafür danken“, erklärte er. „Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr in den vergangenen Monaten an mich gedacht habt und mich jetzt mit so viel Wärme, Anteilnahme und Zuversicht begleitet.“

Bereits zuvor hatte Gottschalk mit einem ausführlichen Gesundheits-Update für Erleichterung gesorgt. „Nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und drei Wochen Reha bin ich im Moment krebsfrei. Das ist erst einmal die wichtigste Nachricht“, erklärte der TV-Star. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Krankheit ihn weiterhin begleiten werde. Weil sich sein Gesundheitszustand jederzeit ändern könne, nehme er an einer Versuchsreihe der Universität Greifswald teil. Dort erhält er eine spezielle Krebsimpfung gegen das seltene Sarkom, an dem er erkrankt war. Acht der insgesamt zwölf Impfungen habe er bereits erhalten.

Die Diagnose hatte Gottschalk Ende 2025 öffentlich gemacht und sich anschließend weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seinen Abschied aus dem Fernsehen feierte er damals mit seiner letzten Ausgabe von ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘. In den vergangenen Monaten konzentrierte er sich vollständig auf seine Genesung. Nun blickt der Moderator vorsichtig optimistisch nach vorne. In den kommenden Monaten wolle er sich weiter erholen und „es etwas ruhiger angehen lassen“. Seinen Fans versprach er zugleich: „Aber natürlich melde ich mich hier wieder bei euch.“ Die vielen Zeichen der Unterstützung hätten ihm in einer der schwierigsten Phasen seines Lebens spürbar Kraft gegeben.