Stars Laut Tom Kaulitz gibt es ‚Wetten, dass..?‘ nur einmal

Heidi Klum and Tom Kaulitz - Vanity Fair Oscar Party 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 14:00 Uhr

Laut Tom Kaulitz gibt es 'Wetten, dass..?' nur einmal.

Die Vorfreude auf die Rückkehr von ‚Wetten, dass..?‘ ist groß.

Wenn die Kultshow am 5. Dezember 2026 ins ZDF zurückkehrt, werden erstmals Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren auf der Bühne stehen. Doch wer auf eine langfristige Zukunft des Formats hofft, könnte enttäuscht werden. Denn laut Tom Kaulitz ist derzeit lediglich eine einzige Ausgabe geplant. Bereits im Januar bestätigte das ZDF, dass die Tokio-Hotel-Zwillinge die Nachfolge von Thomas Gottschalk antreten und die legendäre Samstagabendshow moderieren werden. Die Sendung soll aus Halle (Saale) übertragen werden und setzt weiterhin auf spektakuläre Wetten, prominente Gäste und große Musik-Acts.

In der neuen Ausgabe des MagentaTV-Originals ‚Bestbesetzung‘ mit Johannes B. Kerner machte Tom Kaulitz jetzt deutlich, dass das Projekt zunächst als einmaliges TV-Ereignis gedacht ist. Tom betonte, dass aktuell nur eine Show geplant sei und man sich voll auf diesen einen Abend konzentriere. Damit dämpfte er Spekulationen über eine dauerhafte Rückkehr des Formats. „Leute, lasst uns eine Sendung machen, denn wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen“, so Kaulitz gegenüber Kerner.

Für die Brüder ist die Moderation dennoch eine besondere Ehre. „Wir treten in große Fußstapfen“, erklärte Tom nach Bekanntgabe der Personalie. Sein Bruder Bill sprach von einer „wahnsinnigen Ehre“, eine der bekanntesten Unterhaltungssendungen Deutschlands übernehmen zu dürfen. Auch beim ZDF laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Showchef Oliver Heidemann kündigte an, dass die Sendung zwar ihren traditionellen Charakter behalten werde, gleichzeitig aber ein modernes Update erhalten soll. Ziel sei es, den Geist des Originals zu bewahren und dennoch neue Akzente zu setzen.

Die Entscheidung für die Kaulitz-Brüder sorgte im Januar für viel Gesprächsstoff. Während einige Fans die frische Besetzung begrüßen, sehen andere die Moderatorenwahl kritisch. Unabhängig davon dürfte die Rückkehr der Kultshow eines der meistdiskutierten TV-Ereignisse des Jahres werden. Ob aus der einmaligen Ausgabe letztlich doch mehr wird, bleibt offen. Offiziell steht derzeit jedoch nur ein Termin fest: Am 5. Dezember wollen Bill und Tom Kaulitz beweisen, dass sie dem traditionsreichen Format ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken können.