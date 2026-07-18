Stars Esther Schweins denkt nur ungern an ihren ‚Wetten, dass..?‘-Auftritt zurück

Esther Schweins - March 2012 - Russendisko Premiere in Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2026, 12:15 Uhr

Esther Schweins denkt nur ungern an ihren 'Wetten, dass..?'-Auftritt zurück.

Esther Schweins blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Zeit im deutschen Unterhaltungsfernsehen der 1990er-Jahre zurück.

Besonders ein Auftritt in der ZDF-Show ‚Wetten, dass..?‘ ist der Schauspielerin und Komikerin bis heute unangenehm in Erinnerung geblieben. In der neuen Dokumentation ‚Was haben wir gelacht‘ spricht die 56-Jährige offen über Sexismus und den alltäglichen Umgang mit Frauen im Fernsehen jener Zeit.

Im Mittelpunkt steht eine Szene mit Moderator Thomas Gottschalk, die heute deutlich anders wahrgenommen wird als damals. Auf dem ‚Wetten, dass..?‘-Sofa musste sich die Künstlerin zunächst unangenehm lang von Marius Müller-Westernhagen umarmen lassen, dann gab es außerdem eine Reihe anzüglicher Kommentare von Moderator Gottschalk. In der Doku sagt Schweins dazu, dass sie beim Betrachten der Szene auch heute noch das gleiche unschöne „Herzklopfen“ verspüre wie damals.

Schweins macht jedoch klar, dass sie den Vorfall nicht als Einzelfall betrachtet. „Im deutschen Fernsehen hatten Frauen durchzulächeln“, sagt sie rückblickend im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. Übergriffige Bemerkungen oder eine Reduzierung auf das Äußere seien in vielen Unterhaltungssendungen der damaligen Zeit an der Tagesordnung gewesen. In der Dokumentation schildert Schweins, dass Frauen häufig nicht wegen ihres Humors oder ihrer Leistung eingeladen worden seien. Stattdessen seien Kommentare über Aussehen oder Kleidung selbstverständlich gewesen. Rückblickend beschreibt sie diese Erfahrungen als Ausdruck einer Fernsehkultur, in der männliche Moderatoren und Entertainer den Ton angaben und Grenzen oftmals überschritten wurden.

‚Was haben wir gelacht‘ beleuchtet die Karrierewege von Esther Schweins, Maren Kroymann, Hella von Sinnen, Bettina Böttinger und Gaby Köster. Der Film zeigt anhand zahlreicher Archivaufnahmen, wie Frauen im Unterhaltungsfernsehen der 1990er- und frühen 2000er-Jahre häufig auf ihr Äußeres reduziert wurden und sexistische Witze oder körperliche Grenzüberschreitungen hinnehmen mussten. Was damals vielfach als „normal“ galt, würde heute vielerorts scharf kritisiert.