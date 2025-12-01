Stars Thomas Gottschalk macht Krebserkrankung öffentlich

Bang Showbiz | 01.12.2025, 14:00 Uhr

Der TV-Moderator enthüllt, dass bei ihm ein "bösartiger" Tumor entdeckt wurde.

Thomas Gottschalk leidet an einer seltenen Form von Krebs.

Der ehemalige ‚Wetten, dass…?‘-Moderator sorgte kürzlich mit Auftritten bei der Bambi- und Romy-Preisverleihung für Aufsehen. Nun macht er eine tragische Diagnose öffentlich. „Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs“, enthüllte er gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung.

Seine Frau Karina ergänzte: „Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation.“ Die Diagnose sei „heftig“ gewesen: „Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht.“ Der 75-Jährige sei sofort operiert worden. Anschließend sei eine weitere OP nötig gewesen, „weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war als vermutet.“ Außerdem wurden Gottschalk starke Medikamente verschrieben.

Vor zwei Wochen wurde der TV-Star aus dem Krankenhaus entlassen. Trotz seiner Erkrankung wollte er keine „fest zugesagten Engagements und Verträge“ canceln. „Das war rückblickend wohl mein größter Fehler“, räumte Gottschalk ein. Laut seiner Frau war er zuhause „wie immer“. Doch bei der Bambi-Verleihung habe das Paar realisiert, „welche Nebenwirkung diese Medikamente haben“. Der Entertainer gestand: „Ich war nicht darauf vorbereitet, dass mir jemals so etwas passieren könnte. Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken.“ So kenne er sich selbst gar nicht.

Die Romy-Verleihung wollte er trotzdem nicht absagen. „Dann wäre noch mehr Häme über mich hereingebrochen“, zeigte sich Gottschalk überzeugt. Doch bei dem Auftritt in Kitzbühel habe er gemerkt: „Es hat keinen Sinn. Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.“ Seine Frau ging mit Gottschalks Kritikern scharf ins Gericht. „Am liebsten hätte ich jeden angeschrien: Nein, es geht uns nicht gut. Vor allem Thomas geht es nicht gut. Er ist schwer krank!“, offenbarte sie.