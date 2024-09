Abschiedsbuch erscheint am 16. Oktober Thomas Gottschalk: „Stefan Raab kommt zurück – ich verabschiede mich“

Mit "Wetten, dass..?" zog Thomas Gottschalk die großen US-Stars nach Deutschland und Millionen Zuschauer an die TV-Geräte. (ae/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 12:21 Uhr

Zwei Tage nach dem TV-Comeback von Stefan Raab meldet sich ein anderer großer Entertainer zu Wort: Thomas Gottschalk hat via Instagram angekündigt, dass er sich mit seinem Buch "Ungefiltert" verabschieden wird.

Thomas Gottschalk (74) hat angekündigt, dass er sich mit seinem neuen Buch "Ungefiltert" verabschieden möchte. Das Werk des legendären Showmasters wird am 16. Oktober erscheinen. Ganz weg vom Fenster ist der einstige "Wetten, dass..?"-Moderator dann aber noch nicht: Er absolviert noch eine Lesereise durch sechs Großstädte und eine Signierstunde auf der Frankfurter Buchmesse.

"Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur"

Auf seiner Instagramseite verkündete Thomas Gottschalk am 16. September: "Stefan Raab kommt zurück – ich verabschiede mich! Mit einem Buch, in dem ich mir nicht nur Gedanken über die Zeit mache, in der wir leben, sondern diese auch ausspreche." Weiter führte er aus: "Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut, wie immer! Ich würde mich freuen, wenn die Fragen, die ich stelle, auch beantwortet würden."

Dann verweist er auf seine Lesereise, die ihn zwischen dem 16. und 26. Oktober nach Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Wien und Köln führt. "Der Raab hat sich schon verhauen lassen. Kann sein, dass man mich, für das, was ich denke, auch vermöbeln wird! Aber ich stehe dazu…"

Er veröffentlichte bereits "Herbstblond" und "Herbstbunt"

Am 19. Oktober wird Gottschalk zudem eine Signierstunde auf der Frankfurter Buchmesse geben. Sein Abschiedsbuch wird mit den Worten "persönlich, nachdenklich, selbstironisch" beworben. Der Heyne-Verlag hatte das Werk bereits im Frühjahr angekündigt. Es ist nach den Autobiografien "Herbstblond" und "Herbstbunt" das dritte Buch des Moderators.

Auf der Verlags-Homepage heißt es dazu: "Er ist eine Klasse für sich: Thomas Gottschalk. Für seinen spitzen und schlagfertigen Humor wird er vom Publikum geliebt – doch die Zeiten haben sich geändert. Was früher für Lacher sorgte, kann heute Empörung auslösen." Der Entertainer versuche, "die Regeln und Fallstricke unserer Gesellschaft zu verstehen: Was hat sich in seinen Augen verändert und warum?" Dazu habe er auch mit dem Generationenforscher Dr. Rüdiger Maas gesprochen. Bei dem 320 Seiten umfassenden "Ungefiltert" handele es sich um "eine sehr persönliche Bestandsaufnahme und zugleich ein Plädoyer für mehr Gelassenheit im Umgang miteinander".

Thomas Gottschalk ist einer der bekanntesten TV-Stars Deutschlands. Er startete seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk und gestaltete zahlreiche Radiosendungen. Mit der Sendung "Na sowas!" gelang ihm schließlich der Durchbruch im Fernsehen. 1987 übernahm er die ZDF-Abendshow "Wetten, dass..?". Im November 2023 präsentierte er nach einigen Pausen seine 154. und letzte Sendung. Privat hat er nach der Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau Thea (78), mit der er zwei erwachsene Söhne hat, wieder ein neues Glück gefunden: Erst vor Kurzem heiratete er Karina Mroß (62) auf Ibiza.