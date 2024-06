Beginn der Produktion „Tierärztin Dr. Mertens“: Drehstart und neuer Tierarzt in Staffel neun

Elisabeth Lanz wird in 13 neuen Episoden von "Tierärztin Dr. Mertens" zu sehen sein. (lau/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 14:15 Uhr

"Tierärztin Dr. Mertens" wird im kommenden Jahr mit neuen Episoden auf die Bildschirme zurückkehren. Die Dreharbeiten zu Staffel neun haben nun begonnen, wie die ARD bekannt gab.

Die beliebte ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens" geht in die Verlängerung der Verlängerung. Eigentlich sollte das Programm mit Elisabeth Lanz (52) in der Titelrolle bekanntermaßen 2021 nach sieben Staffeln beendet werden. Doch das Erste gab auch noch eine achte Staffel der Erfolgsserie in Auftrag. Die 2023 ausgestrahlten neuen Folgen sahen im Durchschnitt 4,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass jetzt auch eine Fortsetzung in Form einer neunten Staffel produziert wird.

"Tierärztin Dr. Mertens" mit neuem Tierarzt

Zur Fortsetzung von "Tierärztin Dr. Mertens" haben nun auch die Dreharbeiten begonnen, wie das Erste am 3. Juni per Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Susanne Mertens (Lanz) startet in den neuen Episoden ein Nachwuchsprogramm im Leipziger Zoo. Sie bildet die nächste Generation von Tierärztinnen und Tierärzten aus, was ihr laut ARD die Möglichkeit gibt "die eigene Kompetenz, Erfahrung und Verantwortung – im Umgang mit Tieren und Menschen gleichermaßen – weiterzugeben".

Zudem erhält die Cheftierärztin des Zoos in Dr. Matteo Berger (Tobias Licht, 46) einen neuen Kollegen. Der Veterinärmediziner wird Tierarzt am Leipziger Zoo, und die zwei verstehen sich beruflich augenblicklich hervorragend. Privat läuft es derweil rund für Dr. Mertens. Aus Mike Redmann (Matthias Komm, 58) und der Tierärztin ist ein Paar geworden.

Neben den bereits Erwähnten verkörpern Antonia Breidenbach (28), Madeleine de le Roi und Noel Okwanga (20) in der neunten Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" Veterinär-Studenten. Ursela Monn (spielt Charlotte Baumgart, 73), Gunter Schoß (Prof. Georg Baumgart, 83), Lennart Betzgen (Jonas Mertens, 28) und weitere bekannte Gesichter kehren aus der Stammbesetzung der Serie zurück.

Die 13 neuen Episoden von "Tierärztin Dr. Mertens" sollen noch bis Ende November in Leipzig und Umgebung gedreht werden. Die Ausstrahlung ist für das Jahr 2025 geplant.