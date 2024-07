Diese Darsteller spielen mit „Vaiana“-Realverfilmung: Dwayne „The Rock“ Johnson verkündet Drehstart

Dwanye "The Rock" Johnson freut sich auf den Drehstart des "Vaiana"-Realfilms. (eyn/spot)

SpotOn News | 07.07.2024, 18:30 Uhr

Am 10. Juli 2026 soll die Realverfilmung des Disney-Streifens "Vaiana" in den USA in die Kinos kommen. Der Cast steht fest und Dwayne "The Rock" Johnson verkündet, wann die Dreharbeiten starten werden.

Dwayne "The Rock" Johnson (52) leiht dem Halbgott Maui in Teil eins und zwei der Disney-Animationsfilmreihe "Vaiana" seine Stimme. Auch in einer geplanten Realverfilmung wird er diese Rolle übernehmen. Auf seinem Instagram-Account widmete er dem Film jetzt einen Beitrag, in dem er seine Vorfreude zum Ausdruck brachte. "Es ist uns eine große Ehre, die Legenden, Lieder, Tänze und Traditionen unserer polynesischen Kultur mit euch allen und euren Familien auf der ganzen Welt zu teilen", schreibt er.

Drehstart ist im August

Dazu teilte er die "aufregenden und inspirierenden Casting-Neuigkeiten", wer neben ihm für den Film vor der Kamera stehen wird. Den Cast hatte das Branchenblatt "Variety" aber bereits im Juni bekannt gegeben. Catherine Laga'aia (17) übernimmt neben Johnson die Hauptrolle der Vaiana, John Tui (49) spielt ihren Vater. Frankie Adams (30) wird Vaianas Mutter verkörpern und Rena Owen (61) ihre Großmutter Gramma Tala. Der Film wird unter der Regie von Thomas Kail (47) gedreht. Der genaue Drehstart für die Live-Action-Version von "Vaiana" war noch ungewiss, Johnson bringt jetzt Licht ins Dunkel. "Die Produktion beginnt im August", verrät er.

Die Real-Umsetzung des Films von 2016 war ursprünglich für den Sommer 2025 angekündigt. Inzwischen wurde der US-Kinostart aber auf den 10. Juli 2026 verschoben. Vor dem Film mit echten Darstellerinnen und Darstellern startet im November dieses Jahres mit "Vaiana 2" erst einmal die Fortsetzung des Animationsfilms. Einer der Gründe für die Verschiebung ist wohl, dass die beiden Veröffentlichungen sonst zu nah aneinander gelegen hätten.